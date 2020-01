Árvores com troncos revestidos de crochê encantam telespectadoras de Meu Pedacinho de Chão

Foto: Reprodução/TV Globo

A novela da Rede Globo, Meu Pedacinho de Chão, é conhecida pelas histórias e figurinos lúdicos. Mas um detalhe do cenário tem arrancado muitos suspiros das telespectadoras, sobretudo daquelas que são fãs dos trabalhos manuais. As árvores que aparecem em algumas cenas têm o tronco revestido por crochê, criando um efeito supercolorido e encantador.

A equipe de caracterização da trama foi buscar no interior de Minas Gerais, na cidade de Inconfidente, a mão de obra para realizar esta parte do cenário. Lilian Cheffer, proprietária da confecção Crochê Vitória, que coordenou as centenas de artesãs que fizeram o trabalho, conta que sua equipe revestiu mais de 50 árvores da novela.

“Juntamos, em média, 14 mil peças, entre quadrados de crochê e toalhinhas, para cobrir todos os troncos. Também não seguimos um ponto ou linha específicos. A mistura de texturas e cores ajudou nesse efeito colorido e lúdico”, explica.

A cantora Wanessa também ficou encantada com o trabalho feito no tronco das árvores e posou para a foto

Pelo Brasil

O cenário que chama atenção na novela global, porém, não é novidade em muitos recantos do Brasil. Grupos de artesãs, como o Coletivo Feito à Mão e 13 Pompons, ambos de São Paulo, revestem troncos de árvores de vários estados como forma de intervenção urbana. Basta dar uma volta pelos bairros Pinheiros, Jardins e Vila Madalena, em São Paulo, ou por Botafogo, no Rio de Janeiro, por exemplo, para se inspirar com as árvores coloridas.

