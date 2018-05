Alerta de tendência: saia com fenda incrementa o look

A saia com fenda é um ótima opção para compor o look e, melhor, chega como tendência forte neste outono-inverno. Confira algumas inspirações para copiar:

Saias longas

São as grandes apostas para o inverno. A peça longa deixa um tom sensual no look de forma discreta.

Saias médias

Ideais para temperaturas um pouco mais altas, esse comprimento cria um ar casual e chique.

Tons terrosos e coloridos

O tom terroso é o preferido para dias frios, não tem como não arrasar no look com peças dessa cor! Mas se você prefere algo mais chamativo, as cores mais alegres também são bem-vindas.

