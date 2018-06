Acessórios de cabelo para aquecer você neste inverno

No frio, os nossos looks muitas vezes se resumem apenas aos casacos pesados e blusas de lã. Mesmo assim, explorar os acessórios que podem te deixar quentinha é o que há. Isso vale, inclusive, para os itens de cabelo.

Pensando em ajudar você a ficar ainda mais aconchegante no inverno, separamos algumas peças. Confira:

Leia mais: Motorista de Henrique e Juliano mata esposa grávida

Boinas

Elas saíram de moda na virada dos anos 90 para os anos 2000, mas voltaram com tudo, te ajudando, inclusive, a combater o clima gelado. Em diferentes formatos, o chapéu da um toque delicado e parisiense, transformando todo o look.

Toucas

São peças versáteis e modernas, que combinam com diversos visuais. O caimento das toucas de lã, por exemplo, deixam o look menos sério e mais irreverente, trazendo um toque bem pessoal. As cores e os modelos são tantos que encontrar a ideal para aquela combinação que está planejando não é uma tarefa difícil.

–

Leia mais: O que os astros reservam para o seu signo no segundo semestre de 2018

Bonés de veludo

Além de serem muito usados no verão, pela sua utilidade, os bonés de veludo podem quebrar muitos galhos, por serem de um tecido mais grosso. O próprio material já remete ao tempo frio, já que traz aconchego e temperatura.

–

Faixas

Esse é o tipo de peça que, além de dar um toque charmoso no cabelo, ajudando até naqueles dias que o cabelo não está muito bom, te aquece nos dias mais gelados. As feitas de lã ou tricô são perfeitas para deixar as orelhas quentinhas e combinar com casacos de inverno.

–

Leia mais: 40 receitas de sopas, caldos e caldinhos para espantar o frio

Turbantes

Tradicionais da cultura afro, os turbantes carregam muita ancestralidade e autenticidade. Uma dica é usar cachecóis para fazer a amarração, deixando o acessório ainda mais quentinho.

–

Chapéus

feitos com um tecido mais grosso e cores mais escuras para manter o calor, os chapéus são ótimos para aquele look mais sofisticado, Com abas maiores ou mais retas, cada um pode ser combinado com casacos e paletas de cores diferentes.

–

Veja mais: Flávia Alessandra se pronuncia sobre o processo da herança do ex-marido