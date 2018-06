Acessórios que vão manter você quentinha e estilosa

Os dias estão cada vez mais frios e, conforme a temperatura diminui, o número de peças de roupas que usamos aumenta. É preciso muita criatividade para utilizar seu guarda-roupa de uma forma que cada item nos esquente como precisamos. E os acessórios podem ser grandes aliados!

Separamos alguns deles para que você se inspire:

Botas

São aquele companheiro fiel quando não queremos sair de casa com frio, além de combinarem com tudo, calças, meias, vestidos, saias. Para diversificar, apostar nas cores e nos tamanhos diferentes é a chave. Botas de vinil, de cano longo, de cano curto, coloridas, com salto, baixas, galochas, over knee…

–

Meias

Além das meias-calças, todos os outros tipos podem ser usados e abusados, por ficarem lindas com vários tipos de calçados e climas. As de cano curto com estampas divertidas estão em alta e trazem cor para o visual, saindo do usual. A sobreposição também é válida: colocar uma meia 7/8 por cima de uma meia-calça translúcida traz um toque chique e sofisticado.

–

Cachecol

É uma outra peça muito recorrente nos armários de inverno, com várias estampas e tecidos, bastante versátil e quentinha. Aproveitar os diversos tipos de nós que podem ser feitos ajuda a reutilizar a mesma peça, sem necessariamente repetir o look.

–

Golas falsas

São uma varição dos cachecóis, só que com um toque mais suave. Por ficarem em torno do pescoço e não terem pontas soltas, elas dão maior liberdade e combinam com qualquer tipo de casaco. O nome vem do fato de ser uma peça desconectada da camiseta.

–

Lenços

São acessórios mais finos, com maior variedade de estampa, que podem ser a peça chave do look. Para serem usados de uma forma que esquente, os nós são o toque especial, além de serem modernos e demonstrarem personalidade.

Luvas

De couro, de lã, um pouco mais longas, com fivelas, coloridas ou apenas pretas, elas são o acessório ideal para aquele friozinho. Completam o visual e deixam tudo mais chique, facilitando para aqueles que sentem frio até nas pontas dos dedos.

–

