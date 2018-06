O que os astros reservam para o seu signo no segundo semestre de 2018

Áries

21/3 a 20/4

Na segunda metade do ano, com o eclipse de 27 de julho, alguns entraves devem aparecer para quem está em um relacionamento amoroso. Será um período de surpresas pouco agradáveis que farão a estabilidade da parceria balançar. Mas, se isso for superado, a dupla estará pronta para qualquer desafio.

Saturno entrou em Capricórnio no finalzinho do ano passado e influenciará na conquista de uma posição desejada, de muita responsabilidade e poder. Apesar da promoção, é possível que, durante a negociação, você não consiga o salário que tinha em mente.

Não se preocupe, pois o aumento da qualidade de vida não virá daí. Júpiter estará na sua casa do dinheiro dos outros, o que quer dizer que sua renda será proveniente de comissões, royalties ou bônus – e não do salário. Essa área controla também os dias de férias, o horário flexível e a equipe de apoio. Em vez de pensar em valores, converse sobre esses benefícios.

Touro

21/4 a 20/5

Boas notícias na carreira! Se você encontrar um sócio tão esforçado quanto você, o sucesso será certeiro. Cuide para que a comunicação flua bem e estejam sempre em sintonia. As pessoas ao seu redor vão notar o empenho em cada tarefa, especialmente se o cenário for desafiador.

Saiba que tudo aquilo que você criar agora e fizer crescer vai impactar profundamente sua vida pessoal e profissional no futuro. O comprometimento mostrará resultados financeiros a partir de novembro, quando o dinheiro da recompensa vai cair no seu colo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Até novembro, Júpiter estará em Escorpião, sua casa da saúde e do trabalho. O planeta é conhecido por expandir a área à qual se dedica. Na vida pessoal, isso quer dizer que você terá o estímulo necessário para cuidar do corpo e da mente com esmero. Marque os exames de rotina, retorne aos médicos com os resultados e faça direitinho o tratamento recomendado.

Em novembro, Júpiter estará em Sagitário, sua casa do amor e da parceria. A partir do final do ano, você será beneficiada na seara dos relacionamentos. Pode ser que encontre um pretendente ideal, carinhoso e amoroso ou resolva firmar compromisso com o namorado. A energia vale para quem quer aumentar a família, comprar uma casa, estabelecer qualquer plano a dois. O romance vai permear toda sua vida.

Câncer

21/6 a 21/7

Cupido certamente tem você na mira. Com Júpiter em Escorpião, sua casa do amor, até novembro, a vida será alegria e romance. Quem está solteira e duvida disso vai se pegar suspirando por alguém conhecido há pouco e com muito potencial para ser um ótimo companheiro. Talvez você encontre essa pessoa em uma festa, mas também pode acontecer durante uma reunião de trabalho.

As comprometidas vão se ver tão envolvidas e encantadas com o parceiro que darão um passo adiante na relação. Se formam um casal aventureiro, pensem em uma viagem longa e prazerosa para um lugar distante ou exótico. O período é ideal para aumentar a família, caso isso esteja nos planos. É possível que você já tenha se frustrado algumas vezes na tentativa de ter filhos, mas saiba que agora tudo está diferente, pois Júpiter ilumina seus planos.

Leão

22/7 a 22/8

Em dezembro de 2014, Saturno entrou em Sagitário, sua casa do amor. Como esse planeta ensina grandes lições, não facilitou sua vida romântica. Aliás, deve ter causado muitas confusões. Talvez você tenha se envolvido com alguém que mora longe ou que não está disponível emocionalmente como você merece e deseja. A boa notícia é que Saturno, enfim, foi embora, e o cenário deve se tornar um pouco mais otimista. Os eclipses no seu signo e em Aquário transformarão aquilo que parece um sonho distante em realidade. Se você já está em um relacionamento, deve sentir a velocidade dos acontecimentos mudar. Tudo ficará mais rápido e eficiente. Mas o zodíaco está guardando o melhor para o final. Em novembro, Júpiter muda para Sagitário, fazendo de você a mais cotada para encontrar o par perfeito, a sintonia ideal, por um ano. Aproveite!

Virgem

23/8 a 22/9

Astrólogos antigos notavam a importância de saber expressar pensamentos de maneira ordeira e clara. Por esse motivo, designaram uma casa inteira do mapa astral para a comunicação. Júpiter nesse setor beneficia as virginianas, que já são talentosas em transmitir mensagens, fazer discursos e informar. É hora de apresentar projetos e ideias. Você será uma espécie de Midas. Tudo em que tocar (ou demonstrar em falas inspiradas) virará ouro. Aproveite para se sofisticar. Fazer cursos ou voltar a estudar um assunto específico pode ajudar. A mesma área controla as pequenas viagens, para lugares próximos. Portanto, elas devem se tornar mais comuns. Em novembro, quando Júpiter entra em Sagitário, você voltará sua atenção para o lar e deve querer reformar ou encontrar um novo endereço.

Libra

23/9 a 22/10

O ciclo de eclipses em Leão e Aquário, iniciado no ano passado, impacta diretamente sua vida amorosa. Mais quatro fenômenos acontecerão nesse eixo, trazendo notícias e reflexões sobre parceria e união. As decisões tomadas com base nessas pensatas serão importantes, elas devem fazer você focar em continuidade, construção. Laços vão se estreitar. De agosto a setembro, Vênus ficará no seu signo, o que a deixará reluzente e confiante.

Escorpião

23/10 a 21/11

A vida reserva tantas surpresas para você, escorpiana. E será uma delícia passar por essas experiências. Afinal, você estará mais energizada e otimista. Terá impulso para encarar situações que antes considerava muito desafiadoras. É provável que tenha a chance de viajar para o exterior, para um lugar ao qual nunca foi. Lembre-se de que todas as sementes plantadas agora trarão resultados frutíferos depois de novembro deste ano, quando Júpiter segue para Sagitário.

Sagitário

22/11 a 21/12