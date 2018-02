Alerta de tendência: boina é o acessório da vez

Confeccionada com lã, couro ou feltro, a boina é a escolha perfeita para completar qualquer produção fashion e deixá-la mais descolada, com ar retrô.

A peça traz um aspecto moderno com a sua forma com ou sem abas. Além disso, tem a versatilidade de ser usada tanto em temporadas um pouco mais quentes quanto em produções de inverno.

Confira algumas inspirações de como usar o acessório:

Com aplicações

Uma forma de ousar com a sua boina é escolher uma com aplicações de pérolas ou de desenhos modernos. Explore o acessório ousado em looks mais simples para dar destaque à peça.

Jogando-se no couro

O tecido carrega uma pegada mais sensual e contemporânea ao look. A boina confeccionada neste material é ideal para completar um visual de noite.

Felpudos

Tudo a ver com o inverno, a boina com pelinhos é um jeito fofo de usar a peça e também um meio de se livrar do frio.

Onde comprar

