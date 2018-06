Flávia Alessandra se pronuncia sobre o processo da herança do ex-marido

Depois de uma decisão judicial, Antônia Fontenelle, 45 anos, se pronunciou nas redes sociais, expondo sua opinião sobre o processo em torno da herança do seu falecido marido, Marcos Paulo. Pelo fato de o caso envolver sua filha, Flávia Alessandra, 43 anos, publicou uma nota, através de sua assessoria, respondendo às críticas feitas pela viúva. Antônia briga pela quantia, contra as três filhas do diretor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em segunda instância, retirar Fontenelle da lista de herdeiros. Foi ai que ela publicou vídeos na internet reforçando seus direitos. Flávia, que acha que o caso deve ser mantido em silêncio, apenas entre as partes, não concorda com a forma que ele está se tornando público e, no comunicado, ameaçou tomar medidas legais contra Antônia: “O sr. Marcos Paulo deixou um testamento registrado e reconhecido pela justiça, onde contempla APENAS e somente as suas 3Fátima filhas”, escreveu.

Para a atriz, a ex-companheira de Marcos está se vitimizando, as colocando como inimigas, coisa que ela diz nunca ter sido.

A desembargadora, Maria Isabel Galotti, que decidiu pela retirada de Antônia da lista de herdeiros levou em conta uma suposta carta que ela escreveu, abrindo mão de todos os bens. Carta essa que a viúva alega nunca ter escrito. Flávia também cita esse documento em seu texto: “após o testamento e ainda em vida, ele [Marcos] firmou um outro documento registrado em cartório com a Antônia Fontenelle, onde ela abriu mão de tudo que pertencia a Marcos Paulo”.

Por fim, a atriz escreveu, ainda na nota: “Tentei levar numa boa até aqui, mas já gostaria de deixar avisado que depois dos últimos pronunciamentos da mesma, se preciso, tomarei medidas legais para não mais ter que ouvir meu nome sendo usado para reverberar calúnias e difamações”.

Entenda o caso