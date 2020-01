O Dia dos Pais já é no próximo domingo (11), viu? E se você, para variar, deixou para comprar o presente ou lembrancinha aos 45 do segundo tempo, bem nesta semana, respire e cole com a gente.

Pensando em resolver a vida de quem tem um pai classicão ou básico, que não dispensa uma peça de roupa duradoura e útil, mas sem esquecer das filhas de papais modernos, que curtem camisas coloridas e produtos para cuidar da pele, reunimos 43 diferentes ideias de presentes, focadas em moda e beleza, e sempre com preços diversos.

Vai ser difícil escolher um só.

zoom_out_map 1 /14 (Renner/TJama/Divulgação) 1. Jaqueta, Renner , R$ 199,90 2. Camisa com capuz, Renner , R$ 159,90 3. Camisa jeans, TJama , R$ 229,90 4. Blusa de moletom com capuz, TJama , R$ 245

zoom_out_map 2 /14 (Hering/Simple Organic/Insider/Divulgação) 1. Camiseta manga curta com estampa frontal, Hering , R$ 49,99 2. Hidratante sem perfume Zero (150 ml), Simple Organic , R$ 85 3. Cueca Performance, Insider , R$ 55

zoom_out_map 3 /14 (Ellus/Oriba/Imaginarium/Divulgação) 1. Mochila Backpack Signature, Ellus , R$ 379 2. Camisa de linho e mangas curtas, Oriba , R$ 270 3. Mochila laptop Tododia, Imaginarium , R$ 269,90

zoom_out_map 4 /14 (ANY ANY/GO Eyewear/Bemglô/Divulgação) 1. Pijama Enzo, ANY ANY , R$ 169 2. Óculos Atitude para GO Eyewear , R$ 188 3. Kit sustentável (canudo + escovinha + copo), Bemglô , R$ 72,80

zoom_out_map 5 /14 (Imaginarium/GO Eyewear/Lar Mar/Divulgação) 1. Bolsa térmica com kit churrasco, Imaginarium , R$ 169,90 2. Óculos Bulget para GO Eyewear , R$ 225 3. Camiseta, Lar Mar + Amigos da Jubarte , R$ 100

zoom_out_map 6 /14 (The Body Shop/Haight Clothing e FILA/Handred Studio/Divulgação) 1. Kit Energizante (com Gel de limpeza e Loção Hidratante, ambos da linha Guaraná & Coffee), The Body Shop , de R$ 135 por R$ 95 2. Short unissex dupla face, HAIGHT & FILA , R$ 398 3. Gravata, Handred Studio , preço sob consulta

zoom_out_map 7 /14 (FILA/Divulgação) 1. Camiseta Settanta, FILA , R$ 169,90 2. Camiseta Grid, FILA , R$ 99,90 3. Jaqueta Eclipse, FILA , R$ 299,90

zoom_out_map 8 /14 (Handred Studio/Havaianas/Hering/Divulgação) 1. Sandália Búzios de couro, Handred Studio , R$ 330 2. Sandálias Urban Craft, Havaianas , R$ 59,99 3. Bermuda bicolor com moletom, Hering , R$ 139,99

zoom_out_map 9 /14 (Vivara/Intimissimi/Divulgação) 1. Relógio, Tommy Hilfiger para Vivara , R$ 550 2. Relógio, Lacoste para Vivara , R$ 390 3. Conjunto pijama (short + camiseta), Intimissim i, R$ 219

zoom_out_map 10 /14 (Imaginarium/Lupo/Divulgação) 1. Meias Star Wars, Lupo , R$ 25,92 2. Mala roll up porta cabide, Imaginarium , R$ 299,90 3. Pijama Batman, Lupo , R$ 111,24

zoom_out_map 11 /14 (Intimissimi/Granado/Lupo/Divulgação) 1. Cueca boxer, Intimissimi , R$ 59 2. Kit Lata Barbear Eucalipto (com sabonete líquido, hidratante, sabonetes em barra e espuma de barbear), Granado , R$ 120 3. Cueca samba-canção estampada, Lupo , R$ 45,72

zoom_out_map 12 /14 (Renner/TJama/Divulgação) 1. Camisa estampada, Renner , R$ 89,90 2. Calça de moletom, Renner , R$ 99,90 3. Bermuda Super Comfort, TJama , R$ 185

zoom_out_map 13 /14 (Oriba/Imaginarium/Renner/Divulgação) 1. Nécessaire de couro marrom, Oriba , R$ 260 2. Pantufa Pai Coragem, Imaginarium , R$ 59,90 3. Camiseta The Beatles, Renner , R$ 49,90

zoom_out_map 14/14 (Tommy Hilfiger/Ellus/Biossance/Divulgação) 1. Camisa polo, Coleção Tommy Hilfiger e Mercedes Benz, R$ 549 2. Tênis New Wave preto, Ellus, R$ 569 3. Gel Hidratante com Esqualano, Biossance, R$ 249

* Preços referentes a 6 de agosto de 2019