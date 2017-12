1 peça, 3 looks: como usar blazer de verão

Quem disse que em dias de sol é proibido usar blazer? Essa peça é permitida em qualquer estação do ano, basta saber combinar. Ficou curiosa? Trouxemos três looks para você se inspirar:

Com vestido

O vestido estampado acompanhado com o blazer acompanha as altas temperaturas do verão. Abuse nas cores quentes e nas estampas.

Vestido de seda, Lenny Niemeyer, R$ 1 198;

Brincos de metal e material sintético, Cosmopolitan, R$ 207;

Bolsa de corda e palha, Canal Concept, R$ 299;

Mules de couro, Capodarte, R$ 320

Com shorts e camisa

As estampas permanecem e está permitido misturar neste caso! O blazer completa o look chamativo.

Blusa de poliéster, Canal Concept, R$ 269;

Bermuda de viscose, Lucidez, R$ 281;

Pulseiras de metal, Balonê, R$ 89 o conjunto;

Tênis de lona, Farm, R$ 289

Com saia

Neste look, a saia com cor quente acompanha a camisa lisa – tornando o look mais casual.

