Como manter a casa sempre limpa? Aprenda a deixar todos cômodos brilhando

Como manter a casa sempre limpa? Os organizados de plantão (alô, virginianos!), estão sempre em busca dessa resposta. No entanto, ela é uma verdadeira equação matemática, cheia de letras e números que remetem aos diferentes cômodos, revestimentos e objetos decorativos que compõem um lar.

Mas há um caminho nas pedras! A dica principal, é ter sempre em estoque produtos de limpeza não-abrasivos: “Ou seja, produtos neutros. Então, detergente neutro, sabão de coco, todos esses produtos podem ser usados em qualquer superfície e não agridem o material e também não retiram as camadas de proteção que eventualmente esses materiais tenham”, explica a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Conversamos com ela e com a especialista em limpeza da Ecoville, Roseli Teixeira. As experts em limpeza deram dicas de ouro para você manter a sua casa sempre tinindo. Confira:

1. Quais são as melhores maneiras de limpar diferentes tipos de superfícies:

Madeira

Antes de limpar móveis de madeira, é importante saber qual é o acabamento e a origem do móvel. Se é MDF, madeira maciça, se tem verniz, se é revestido com Formica, se é pintado com tinta lavável, entre outros. Isso vai ajudar a descobrir se algum produto é contra-indicado.

Para limpar superfícies de madeira maciça use pano de microfibra. Umedeça-o em água com detergente neutro, seque com outro pano e finalize com lustra-móveis em uma flanela, nunca direto no móvel.

Vidro

O mercado oferece ótimos produtos limpa-vidros. Eles podem ser aplicados diretamente nas superfícies, seguindo as orientações do fabricante contidas no rótulo. Mas também é possível limpar vidros com água, álcool e detergente neutro.

Misture os produtos em um balde com cinco litros de água, use uma esponja macia, aplique a mistura. Seque com pano de microfibra e finalize usando papel-toalha para dar brilho. No caso do box do banheiro, a esponja de aço é muito eficaz para tirar as sujidades que grudam no vidro e nos azulejos, especialmente se estiverem secos. Depois utilize a mistura citada acima para finalizar a limpeza.

Aço inoxidável

Os objetos de aço inox ficam facilmente manchados e com marcas de dedos. Por isso, é importante limpá-los regularmente para mantê-los brilhantes e livres de manchas. Além disso, a limpeza adequada ajuda a remover a sujeira e os resíduos que possam corroer o material com o tempo. Ao limpar objetos de aço inox, é importante evitar alguns erros comuns.

Primeiro, nunca use produtos de limpeza abrasivos, como esponjas ou palha de aço. Além disso, evite usar produtos químicos agressivos, como alvejantes que podem corroer o material. Outro erro comum é limpar na direção errada. A dica fundamental é sempre limpar na direção dos veios do aço, para evitar deixar marcas ou arranhões visíveis. E não aplique muita pressão ao limpar, pois isso pode causar danos à superfície do aço inox.

Comece a limpeza removendo qualquer sujeira solta ou resíduo da superfície do objeto. Use um pano macio ou uma escova de cerdas macias. Em seguida, misture uma solução de água morna e detergente neutro, ou até mesmo vinagre branco diluído em água.

Umedeça um pano macio, de preferência de microfibra, e esfregue suavemente a superfície do objeto em aço inox. Lembre-se de sempre seguir a direção das vinhas do aço para evitar marcas visíveis. Após limpar o objeto, enxágue bem com água limpa para remover qualquer resíduo de sabão ou detergente.

Certifique-se de secar completamente com um pano limpo e macio para evitar manchas de água. Para dar um acabamento ainda melhor, existem no mercado polidores especiais e produtos de limpeza específicos para preservar o brilho e a condição do aço inox.

Mármore

Por se tratar de uma superfície porosa, o mármore pode sujar com mais facilidade, absorver líquidos e agravar manchas. Com a correria da rotina, você pode optar por uma limpeza mais simples, misturando 10 gotas de detergente neutro e dois litros de água, aplicando sobre a superfície com a ajuda de um pano limpo e secando com outro.

O bicarbonato também pode ser útil na limpeza do mármore. Misture o produto com um pouco de água, formando uma pasta e deixe agir na superfície por alguns minutos. Depois passe um pano de microfibra umedecido para finalizar a limpeza. Além de limpar, esse método vai higienizar e dar brilho à superfície de mármore.

Evite o contato de substâncias corrosivas como água sanitária, sabão em pó, ácidos ou querosene. Esses produtos podem danificar o mármore, inclusive fazendo-o perder suas cores.

2. Quais são os métodos mais eficazes para eliminar odores indesejados em casa?

Ambientes fechados podem acumular odores desagradáveis devido à falta de ventilação, presença de mofo, bolor ou simplesmente pela ausência de limpeza regular. Alguns métodos simples podem ajudar a eliminar cheiros ruins:

Abra as janelas diariamente

Todas, ao mesmo tempo, para criar um fluxo de ar cruzado e por várias horas, especialmente durante o dia, quando há mais luz solar e vento. A circulação de ar fresco ajuda a dissipar odores desagradáveis e traz um fluxo constante de oxigênio.

Purificadores de ar

Os aparelhos com filtros HEPA e de carvão ativado são eficazes na remoção de partículas e cheiros do ar, sendo ótimas escolhas para ajudar com o odor no cômodo da casa. Escolha um purificador adequado ao tamanho do ambiente, e mantenha o aparelho ligado constantemente para uma filtragem contínua do ar.

Neutralizadores de odores

Seja no formato de sprays, sachês e difusores, eles ajudam a eliminar cheiros persistentes em vez de apenas mascará-los. Você pode usar os sprays neutralizadores em áreas específicas com odores fortes, e colocar sachês neutralizadores em armários, gavetas e outros espaços fechados.

Limpeza regular do ambiente

Isso é fundamental para evitar o acúmulo de sujeira e odores, além de garantir um ambiente limpo e livre de insetos.

Bicarbonato de sódio

É um poderoso absorvedor de odores e grande aliado nas tarefas domésticas. Polvilhe bicarbonato de sódio em tapetes, sofás e outros tecidos, deixe agir por algumas horas e depois aspire. Coloque tigelas de bicarbonato de sódio em diferentes áreas do ambiente para absorver cheiros.

3. Como limpar aparelhos eletrônicos, como televisões, computadores e celulares, sem danificá-los?

A primeira medida é tirar os aparelhos das tomadas para evitar choques. O mercado oferece produtos limpa telas que limpam, higienizam e dão brilho. Mas você também pode usar álcool isopropílico, além de um pano macio e absorvente.

Nunca coloque a solução diretamente no equipamento. Aplique uma pequena quantidade no pano e, então, faça a limpeza. O que muda na limpeza com relação ao aparelho é apenas a periodicidade com que ela é feita.

Um celular deve ser higienizado diariamente, enquanto o controle remoto e a televisão podem ser uma vez por semana e para outros equipamentos, como computadores e videogame, uma vez por mês é suficiente.

4. Quais são as melhores práticas para manter a cozinha higienizada, especialmente as áreas de preparação de alimentos?

A limpeza de cozinha é uma das mais trabalhosas, justamente por se tratar de um dos cômodos que acumulam mais sujeira. Além das tarefas rápidas do dia a dia, como limpar com desinfetante e manter a pia limpa, é fundamental fazer uma higienização completa regularmente.

Com o passar do tempo, a tendência é que a gordura e a sujeira fiquem impregnadas, abrindo espaço para a proliferação de bactérias. Então, criar algumas rotinas são importantes para manter a cozinha sempre limpa e higienizada:

Organização

Para manter a organização dentro de sua cozinha não acumule louça, deixe os itens guardados nos armários, tenha divisórias e potes para separar os alimentos dentro da geladeira e nas despensas.

Tábua de corte

É normal que as tábuas de corte fiquem com cheiro forte de cebola, alho e carnes. Para acabar com isso, esfregue o sal grosso com suco de limão e deixe de molho por 15 minutos. Em seguida, lave normalmente.

Bancadas

Limpe as bancadas e mesas da cozinha regularmente, pelo menos a cada 15 dias, assim como os armários, chão e azulejos — principalmente por estarem em um ambiente em que alimentos são preparados a todo momento, o acúmulo de gordura e odores é maior.

Micro-ondas

Coloque 1/2 limão dentro de um copo de vidro e encha-o com água. Aqueça no micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Assim que a água ferver, deixe o copo lá dentro por mais 1 minuto. Depois é só retirar o copo e passar uma esponja ou um pano úmido. Com esse truque, a gordura sai com facilidade.

Pia

Alguns alimentos como peixe e frango podem deixar cheiro forte na pia. Portanto, quando limpá-los, higienize a pia com água fervente e suco de limão. Isso ajudará a remover o odor e até a eliminar bactérias.

Higienização

Além disso, utilize cloro para a higienização de itens como talheres, copos e pratos, segundo a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), pois ajuda a eliminar fungos e bactérias.

Dicas adicionais

Troque a esponja de lavar louça semanalmente. No dia a dia, não a guarde molhada. Após usá-la, torça e coloque em um local seco. Para a limpeza, use água morna com vinagre branco ou bicarbonato ou ainda água sanitária para higienizá-la. A cada dois dias passe um pano úmido com álcool nas bancadas da cozinha, eletrodomésticos que ficam expostos, em cima da geladeira, freezer, exaustor.

Também passe um pano no chão para evitar o acúmulo de sujeira. Evite ter lixeiras na cozinha. Tente mantê-las do lado de fora ou na área de serviço.

Enquanto está cozinhando, prefira ter um saquinho para juntar os resíduos que serão descartados. Mantenha o ambiente livre de tudo o que possa acumular e proliferar bactérias.Os pets são a alegria da casa, com certeza, mas evite que ele circule pela cozinha, especialmente quando os alimentos estão sendo preparados.

Lembre-se: fazendo um pouquinho de coisa a cada dia, você não vai acumular sujeira e evitará ficar muito cansada.

5. Como evitar o acúmulo de poeira em móveis e estantes?

O acúmulo de poeira vai depender muito da região onde a pessoa mora. Obviamente, quem mora em ruas que não são asfaltadas, por exemplo, sofre mais com esse mal.

Então, para evitar o acúmulo de poeira em móveis e estantes é preciso fazer uma limpeza regular, sempre usando o tipo de produto indicado para cada tipo de superfície para evitar danos e manchas. Mas antes de aplicá-los, o ideal é tirar o excesso de poeira com um pano de microfibra umedecido com água.

6. Como limpar e manter tapetes e carpetes em boas condições?

Tapetes e carpetes são revestimentos que combinam muito bem com locais que precisam de um piso bonito e confortável. Mas requer cuidados especiais para evitar alergias:

Faça uma aspiração

Tapetes e carpetes são materiais muito suscetíveis ao acúmulo de pó, pelo e sujeira. Esses detritos podem danificar as fibras e causar uma má aparência aos materiais. Para evitar o problema, utilize o aspirador de pó nas limpezas periódicas. Passe o equipamento no sentido das fibras lentamente para sugar as partículas.

Retire os pelos

Em alguns casos, o aspirador não será o suficiente para remover pelos, principalmente de animais. Invista em uma solução caseira: uma parte de vinagre branco e uma parte de água. Aplique o líquido com ajuda de um pano úmido e, em seguida, passe o aspirador. Por fim, passe um pano seco fazendo movimentos circulares para remover quaisquer resquícios.

Remova as manchas

Manchou seu tapete ou carpete? Então aja rápido e não deixe a mancha secar porque depois fica mais difícil de remover. Se for algo sólido, raspe o excesso e aspire. Agora, em caso de manchas úmidas, use um papel-toalha branco para absorver o líquido. Para finalizar, aplique um produto neutro.

Adote uma frequência de limpeza

Não basta saber como limpar o tapete e o carpete se você não faz isso com frequência. A constância da manutenção evita o acúmulo de resíduos na superfície, conservando uma aparência bonita e saudável por mais tempo. Sendo assim, o ideal é fazer uma limpeza semanal, dependendo do tráfego no cômodo e da cor e do estilo do material. Mas evite deixar o tapete e o carpete sem limpeza por mais de uma semana.

7. Como desinfetar e limpar brinquedos infantis de maneira segura?

Quando o brinquedo é dividido entre várias crianças – em casa entre os irmãos e amigos, por exemplo, ou num ambiente como a escolinha – ele pode servir como reservatório de bactérias, vírus, fungos e parasitas, transmitindo doenças.

Dependendo do microorganismo, ele pode sobreviver apenas algumas horas ou até meses. Estudos mostraram que os bichos de pelúcia e brinquedos de tecido são os principais portadores de microorganismos (fungos e bactérias), portanto se for compartilhar com outras crianças, prefira brinquedos de plástico, fáceis de higienizar e de desmontar para lavagem.

Dicas de como manter os brinquedos limpos:

Lavar os brinquedos periodicamente com água e sabão e enxaguar Deixar secar naturalmente Friccionar com álcool 70% (caso os brinquedos sejam levados para a escolinha, creche ou hospital) Alguns brinquedos podem ser levados à máquina de lavar louça, mas é preciso certificar-se de que suportam a temperatura Brinquedos que não podem ser imersos (jogos eletrônicos, tablets) podem ser higienizados por meio de fricção com lenço umedecido com desinfetante Os brinquedos devem ser inspecionados regularmente em busca de rachaduras ou outras alterações físicas que possam comprometer a limpeza ou acumular sujeira – descarte brinquedos nesse estado Os bichos de pelúcia devem ser lavados com água e sabão e estarem completamente secos antes de serem guardados

8. Como limpar banheiros, incluindo azulejos, pias, vasos sanitários e chuveiros?

Tomar banho em um ambiente bem higienizado é uma das melhores coisas para relaxar, mas esse é um dos ambientes que mais precisam de cuidados para manter a higiene pessoal e a limpeza da casa. Um dos segredos para manter a limpeza do banheiro é não deixar tudo para um único dia! Defina uma periodicidade de cada tarefa.

Comece pela pia e vaso sanitário

A limpeza desses itens deve ser diária, uma vez que são usados constantemente. Use água, detergente neutro para limpar e um desinfetante para higienizar e perfumar.

Piso

Utilize bons produtos contra bactérias, como desinfetante multiúso e álcool 70. Sabão líquido neutro é eficiente para lavar o chão e evita problemas alérgicos para quem sofre com cheiros ou tem sensibilidade cutânea com determinados produtos. Use escova de cerdas duras para ajudar a retirar as sujidades. Enxágue com água em abundância, seque com pano de chão de microfibra e finalize com um desinfetante antibactericida.

Box

Essa é uma das principais etapas da limpeza do banheiro, pois o box acumula muita gordura e sujeira ao longo dos banhos. Vale fazer uma limpeza mais profunda, usando esponjas, sabão antibacteriano e agentes desinfetantes. Com o box e os azulejos ainda secos, utilize palha de aço para remover a gordura acumulada nessas superfícies.

Isso dará um resultado melhor na lavagem. Então, com o auxílio de uma esponja, aplique o sabão e enxágue com bastante água. Você pode secar o vidro com pano de microfibra e passar um limpador de vidros para finalizar a limpeza e dar um melhor acabamento para o serviço.

Dicas adicionais

Para manter o seu banheiro limpo e cheiroso, utilize produtos adequados para combater as bactérias e remover os odores desagradáveis pelo menos uma vez por semana. Vale utilizar óleo essencial, como a essência de lavanda, em um algodão umedecido na lixeira, pastilhas perfumadas no ralo e velas aromáticas e difusores no local. Além disso, é importante ter cuidado com toalhas úmidas e manter o local arejado na rotina.

9. Como remover mofo e bolor de paredes e outras superfícies?

Em casa muito fechada, com menos incidência de sol, a umidade costuma tomar conta dos locais, contribuindo para o aparecimento de mofo e, consequentemente, desencadeando alergias respiratórias. Algumas dicas de limpeza simples para se livrar do mofo:

Vinagre branco

Coloque uma boa quantidade de vinagre branco puro em um borrifador. Depois, borrife-o sobre a superfície mofada e deixe por uma hora. Limpe a área com água e deixe secar.

Bicarbonato de sódio

Adicione ¼ de bicarbonato para cada xícara de água em um borrifador e use a solução para remover o bolor e o mofo. Para deixar a dica mais potente, misture o bicarbonato com uma parte de vinagre branco e uma parte de água. Mexa a mistura até que se torne uma pasta grossa. Espalhe-a na superfície e deixe secar. Esfregue o mofo e as manchas pretas e limpe com água.

Água sanitária

Prepare uma solução de 100 ml de água sanitária para cada litro de água. Deixe a solução agir por 30 minutos e depois retire-a com um pano limpo ou esponja.

Dica extra

Durante a limpeza de um teto ou de uma parede, por exemplo, um dos maiores desafios é evitar respingos nas roupas, na pele e, principalmente, nos olhos. Para uma aplicação segura, o ideal é usar itens de proteção, como luvas e óculos de segurança. Para limpar o mofo, a recomendação é utilizar desinfetantes. Atente-se ao rótulo que indica a eficácia contra o fungo, o que significa que a fórmula foi testada e o resultado avaliado e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

