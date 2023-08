Pode misturar produtos de limpeza? Descubra tudo aqui

Fazer uma boa faxina na casa sempre foi um dilema para a maioria das pessoas. Algumas possuem um jeito específico de limpar os cômodos, e buscam em misturinhas de produtos a fórmula mágica que vai tornar a tarefa mais prática. Mas toda essa alquimia particular não é exatamente segura, viu? Aqui, descobrimos juntas se podemos misturar produtos de limpeza, e quais.

Segundo o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), durante o último levantamento, realizado entre janeiro e abril de 2022, foram registrados mais de 1.500 casos por intoxicação química. Esse número representa um aumento de 23,3% em comparação ao mesmo período nos anos anteriores.

No que se refere às crianças, esse número salta para mais de 1.900 casos registrados durante o levantamento. Essas informações expõem uma certa desinformação sobre o uso adequado dos produtos de limpeza, que não deixam de ser produtos químicos.

Pensando nesses dados alarmantes, convidamos a doutora em biociências, biotecnologia e farmacêutica-bioquímica, Laura Marise, para tirarmos todas as nossas dúvidas sobre o uso adequado de produtos de limpeza. Ela também é idealizadora do site Pode Misturar?, que viralizou recentemente nas redes sociais por auxiliar e dar dicas do que pode e o que não pode misturar quando o assunto é química.

“Já era um tema que eu abordava muito nas minhas redes sociais, instruindo as pessoas sobre misturas de produtos de limpeza e interações medicamentosas, e eu sabia que não tinha um único local na internet com todas as informações disponíveis e em uma linguagem acessível. Um belo dia teve um post no twitter falando sobre a falta de um local em que pudéssemos consultar estas misturas e, então, decidimos embarcar na ideia, porque era a oportunidade que eu queria para criar esse espaço público.” conta Laura.

“Eu fiquei responsável por criar todo o conteúdo, trazendo as informações sobre quais produtos podem ou não misturar. Já o Mário (programador) ficou responsável por todo o desenvolvimento do site em si, e a Supernova, que é nossa agência de influência, ficou responsável pela identidade visual do site” explica a bioquímica.

Confira agora todas as dicas e alertas sobre como usar os produtos de limpeza de forma adequada:

Como atua cada tipo produto de limpeza?

Laura abre nosso bate papo com o mais claro e direto alerta sobre o manuseio dos produtos químicos: “LEIA O RÓTULO. O critério é ler corretamente e ver para que tipo de superfícies e os tipos de limpeza o produto é indicado. Se é um produto desengordurante, ele irá limpar as superfícies e os utensílios de cozinha. Agora, se ele é um desinfetante, ele irá limpar as superfícies e matar os microrganismos sem deixar resíduos (ideais para o chão e banheiros). Por fim, o detergente possui ação parecida com o desinfetante, porém deixando alguns resíduos que necessitam de enxágue”, explica a bioquímica sobre os principais critérios que devemos considerar ao escolher um determinado produto. Aqui você encontra mais dicas de quais produtos escolher para qual finalidade.

Produtos de limpeza que você NÃO pode misturar

A especialista enfatiza que nenhum produto deve ser misturado, e alerta que o rótulo é a fórmula mágica da segurança. “Nenhum produto de limpeza deve ser misturado com outro, e o seu uso precisa ser feito de acordo com as instruções do rótulo.”

Laura ainda nos conta sobre as misturas mais perigosas entre as receitinhas caseiras, e nos alerta para que em hipótese alguma façamos em casa: “As misturas mais perigosas são: água sanitária + vinagre; água sanitária + álcool; água sanitária + desinfetante; água oxigenada + vinagre. Essas misturas formam gases tóxicos e/ou substâncias corrosivas que podem facilmente mandar a pessoa para o hospital. Se você já misturou esses produtos para limpar o banheiro e em seguida tossiu ou sentiu uma tontura, você certamente inalou uma parcela de gases tóxicos e deu sorte de a quantidade não ter sido maior a ponto de te fazer desmaiar.” Tenso!

Aliás, você com certeza notou que um produto se repete em todas as formulas, né? É porque este é o mais perigoso de todos: a água sanitária. Ela não é necessariamente uma vilã, porém sabemos que sua composição não permite ser misturada com nenhum outro item. “Nunca faça misturas com água sanitária – NUNCA. Água sanitária se utiliza apenas diluindo em água pura da torneira.” alerta Laura.

Produtos de limpeza caseiros: confiar ou não?

Laura não poupa palavras ao dizer que os produtos de limpeza caseiros não são confiáveis, e que seguir esse tipo de instrução pode levar a seríssimos casos de intoxicação. “Não são confiáveis e não é uma prática que deve ser seguida. Fazendo misturas em casa ou comprando produtos clandestinos, você coloca em risco a sua vida e a da sua família. Produtos industrializados passam por testes de eficácia e segurança e têm registro na ANVISA para poderem ser vendidos. Qualquer tipo de problema que você tenha com o produto, você tem a quem recorrer e tem o rótulo com os ingredientes para orientar os médicos (dependendo do produto que causou a intoxicação, o procedimento hospitalar pode ser diferente)”, explica a bioquímica.

E para você que possui algum tipo de alergia à produtos químicos, saiba que estas receitas caseiras não te protegem de uma intoxicação causada pela mistura de outras substâncias, como o caso do vinagre. “Algumas pessoas gostam de usar vinagre para limpar a casa toda, mas ele é mais indicado para remover coisinhas incrustadas, como aqueles branquinhos que ficam na pia e em torneiras. Vinagre não é desinfetante e muito menos sanitizante (não consegue matar e nem diminuir a quantidade de microrganismos). Para quem possui alergias, detergente (ou de lavar louças mesmo) diluído com água morna, depois enxaguado (ou passado num pano só com água), já é uma boa forma de limpeza sem agressão”, conclui Laura.

E você, já sabia de todas essas curiosidades sobre o uso de produtos de limpeza? Lembre-se, em caso de ingestão de alguma substância química não provoque vômitos, nem beba qualquer outro tipo de líquido. Encaminhe-se imediatamente ao pronto socorro mais próximo, munido da embalagem ou do rótulo do produto ingerido. Para mais informações acesse o site www.podemisturar.com e tire suas dúvidas sobre as substâncias que dão um verdadeiro match, ou não.