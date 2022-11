As 10 melhores dicas de limpeza do homem diarista

Talvez você já tenha esbarrado por aí com alguma dica de limpeza do @homemdiarista. O perfil no Twitter é comandado por Haka, que após ficar desempregado durante a pandemia, encontrou na faxina a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. No início de 2022, após dois cursos sobre produção de conteúdo digital, o profissional decidiu compartilhar algumas dicas na internet, e seu primeiro tweet sobre produtos de limpeza viralizou rapidamente: um alcance de mais de 6 milhões de impressões.

Não parou por aí. “Tiveram outros tweets que viralizaram, a esponja de aço com o box, eu tirando mofo, lavando o ralo, tirando ferrugem de registro de banheiro…”, enumera o diarista, que prefere sempre começar as faxinas pelo banheiro ou cozinha. “São espaços mais sujos e que demandam muito mais tempo na hora da limpeza”, revela.

Mas, antes de iniciar, é indispensável a presença de suas luvas. “No início, quando comecei a faxinar não usava, com isso as minhas mãos começaram a ressecar. Desde então, não faço limpeza sem usar luvas. As nossas mãos são muito prejudicadas pelos produtos químicos”, alerta Haka.

E agora que já sabemos por onde iniciar a faxina e o que não pode faltar, vamos às dicas práticas do profissional. Pronta? Confira abaixo e boa limpeza!

Mirmãs, o resultado da limpeza de box com esponja de aço. Retirei toda a gordura corporal com o box seco. Depois só lavei com detergente e água sanitária. Não teve muito enredo a faxina não. pic.twitter.com/Iq1g770cxz — haka. (@homemdiarista) July 13, 2022

Lembra da dica que dei ontem da esponja de aço? Acabei de fazer na casa da cliente, tirei aquele impregnado da registro do banheiro. Fiz um pequeno vídeo para mostrar, não teve enredo. pic.twitter.com/HHLpZuUJGG — haka. (@homemdiarista) July 22, 2022

O vinílico não pode usar água em excesso, pois prejudica o piso. Um pano úmido é o necessário. Na limpeza pós obra é só buscar varrer bem e usar aspirador de pó e limpar com água e detergente. Uma colher de sopa de detergente + tipo 2l a 5litros tá ótimo. — haka. (@homemdiarista) July 26, 2022

Vamos falar sobre ralo de banheiro? Acabei de fazer a limpeza no banheiro da casa da cliente. O ralo nunca foi limpo antes. O banheiro mesmo lavado ficava com odores de esgoto. Muito dos motivos? O ralo estar impregnado de sujeira. A limpeza pode ser feito a 15 em 15 ou um 1 mês. pic.twitter.com/IiXWs5qjjQ — haka. (@homemdiarista) August 17, 2022

Uma pequena sugestão de como lavar a geladeira para VOCÊ QUE NÃO SABE LAVAR e fica perdido e tudo mais. Eu usei pra lavar a geladeira com o multiuso da positiva, pois eu acho prático e tira bastante o odor. Vc pode usar detergente também. Use máximo 2 gotas pra não ter mt espuma pic.twitter.com/uFCOBRTQGr — haka. (@homemdiarista) October 11, 2022

Fiz a limpeza do mofo no teto de gesso no banheiro da casa da cliente. Borrifei um tira limo, não precisei utilizar pano. Informei a cliente que é preciso passar uma tinta antimofo no banheiro e deixar a porta do banheiro aberta. Fiquei satisfeito com esta limpeza! pic.twitter.com/jldMxSEn1i — haka. (@homemdiarista) October 1, 2022

Sobre pia de granito, porcenalato, mármore e Cia. Lavem com apenas detergente, pois o detergente não é abrasivo e a longo prazo vc não vai ter custos maiores. Outra coisa, evite deixar grampo de cabelo, pote ou qualquer metal que possa causa ferrugem nas pedras. 😌 pic.twitter.com/gusBxQ3lNb — haka. (@homemdiarista) September 5, 2022

Fiz na casa do cliente hoje… se liga mirmãos e mirmãs… Sabe aquela bucha do chuveiro com calcário? Deixa de molho no vinagre + água. Não foi preciso esfregar nem nada, e vai dissolvendo na água. pic.twitter.com/ypKDkYQ631 — haka. (@homemdiarista) August 19, 2022

Mirmãs e mirmãos, já que alguns falavam que não fazia tweet sobre o cif. Bem, limpeza de fogão usando o cif cremoso. Passei em todo o fogão deixei agindo 5 minutos e passei um pano. Sair super fácil a gordura. Ainda deu um brilho. pic.twitter.com/YWFH5h8xb9 — haka. (@homemdiarista) July 28, 2022

Quando forem lavar o vaso sanitário, fiquem também na borda onde saem os jatos de água, neste local acumula muita sujeira, com isso este acúmulo tende a causar odores fortes. Muitas pessoas quando lavam o sanitario não lava a borda. ❤️😙 pic.twitter.com/NF70nEXM3v — haka. (@homemdiarista) September 9, 2022