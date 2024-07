5 itens que irão facilitar a limpeza do seu fogão

Atire a primeira pedra quem nunca passou perrengue ao limpar o fogão e todos os seus acessórios. Mesmo para quem já realiza esta tarefa regularmente, em algumas situações, uma faxina pesada poderá eliminar de vez toda a sujeira e a gordura acumuladas no eletrodoméstico. Com a ajuda desses itens, a higienização ficará ainda mais rápida e eficiente. Veja só como:

Produtos e itens para uma limpeza prática do fogão

Escova de limpeza giratório Não existe limpeza pesada sem a ajuda de uma boa escova, não é verdade? Porém, com esta escova elétrica giratória, você ficará isento de todo o esforço necessário para ver seu fogão limpo. Com a possibilidade de trocar os modos de ação, você terá em um único aparelho a solução para sua faxina pesada! Compre agora: Amazon - R$ 33,50

Limpa forno e grill potente Procurando um desengordurante potente para limpar o seu forno e o grill? Eis aqui uma opção mais que eficiente! Com a ajuda deste limpa forno e grill Electrolux, todos os respingos de gordura e acúmulo de fuligem serão removidos com facilidade, sem agredir sua pele ou o seu eletrodoméstico. Ah, e ele também pode ser usado em acessórios como grades e divisórias de inox. Um verdadeiro milagre contra a gordura. Compre agora: Amazon - R$ 28,18

Escova multifuncional para fendas Se o seu fogão possui fendas ou buracos difíceis de serem limpos, essa escova multifuncional para fendas irá livrar todos os cantinhos do da sujeira. Além de serem versáteis, elas podem ser utilizadas diversas vezes e em múltiplas superfícies. Sujeira no fogão, nunca mais! Compre agora: Amazon - R$ 49,80

Limpador para superfícies de inox

Após uma limpeza pesada, seu fogão merece ganhar uma nova camada de brilho intenso no inox. Com a ajuda do Limpa Inox da Electrolux, seu fogão ficará com aparência de novo, sem manchas ou riscos superficiais. Quanto mais brilhante, melhor! Compre agora: Amazon - R$ 29,90

Protetor de silicone para indução Agora, se o seu fogão for de modelo a indução, que tal apostar em uma capa protetora e poupar tempo durante os afazeres domésticos? Além de proteger o seu fogão da sujeira e gordura, ela garantirá que nenhuma panela ou utensílio doméstico arranhe ou danifique seu eletrodoméstico. Compre agora: Amazon - R$ 241,00

Vencer a sujeira e a gordura nunca foi tão fácil!

