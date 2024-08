Vinagre e bicarbonato de sódio na limpeza? Entenda se mistura realmente funciona

Se você é antenado quando o assunto são as misturinhas de produtos para a limpeza da casa, com certeza já se deparou com dicas para misturar vinagre e bicarbonato de sódio como a promessa de um produto milagroso na hora de remover sujeiras difíceis. Inclusive, essa mistura é uma das mais populares em redes como o TikTok.

Mas será que essa combinação é infalível mesmo? Para entender melhor o assunto, conversamos com Priscila Castro, especialista em limpeza da Ecoville em Resende (RJ), para solucionar as principais dúvidas sobre a famosa misturinha na hora da faxina.

Bicarbonato de sódio e vinagre realmente funcionam para a limpeza da casa?

Misturar esses dois produtos pode não ser tão útil quanto você imagina. Isso porque misturar vinagre e bicarbonato de sódio pode até ser eficaz para uma limpeza superficial, mas não é a combinação ideal para lidar com gordura pesada, por exemplo. E mais, ainda pode resultar numa combinação perigosa e não recomendada por especialistas.

“Na nossa cultura é muito comum ver misturas para limpeza e até mesmo é tentador fazer algumas delas, mas nenhuma mistura deveria ser utilizada. As misturas acabam combinando diferentes componentes químicos que podem causar alergias, intoxicações e danos nas superfícies utilizadas”, alerta a especialista.

A reação entre vinagre e bicarbonato

Quando misturados, o vinagre (ácido acético) e o bicarbonato de sódio (um alcalino) reagem e formam dióxido de carbono, água e acetato de sódio. Essa reação efervescente pode ajudar a soltar sujeiras e resíduos, mas a mistura em si não é especialmente eficaz contra gordura pesada.

Continua após a publicidade

Como a mistura causa uma efervescência, acabamos tendo a impressão de que está fazendo efeito, mas a verdade é que não funciona. Além disso, a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio pode ser perigosa.

“O bicarbonato é um tipo de sal, sua fórmula é composta de sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, com isso ele tem uma função abrasiva, ou seja, pode remover o brilho das superfícies nas quais é aplicado”, explica Priscila Castro. “Já o vinagre é um produto ácido. A mistura desses dois produtos podem causar danos e manchas irreversíveis nas superfícies onde são aplicadas.”

Qual a melhor maneira de usar o bicarbonato de sódio na limpeza?

Conforme explica a especialista em limpeza, o bicarbonato de sódio funciona muito bem na neutralização de odores: “Então, o ideal é utilizar dentro do sapato para acabar com o mau cheiro, ou colocar em um pote na geladeira para neutralizar odores”.

Quais os produtos mais eficazes para a limpeza de gordura?

Já que eliminados a possibilidade da misturinha caseira para essa função, fica a dúvida: como remover a sujeira mais pesada? Conforme recomenda a especialista, o limpador multiuso com peróxido de hidrogênio – elemento comum nos principais multiusos encontrados no mercado, é possível identificar na embalagem – é uma excelente opção para a remoção de gorduras sem amarelar utensílios.

Continua após a publicidade

Segundo Priscila, ele pode ser usado puro ou diluído, dependendo da intensidade da sujeira: “É importante usar luvas ao lidar com produtos que contenham peróxido de hidrogênio, pois ele pode ser corrosivo”.

Qual o produto ideal para limpar o box do banheiro?

O box do banheiro costuma ficar com o vidro opaco devido ao acúmulo do resíduo de sabonetes, shampoo, condicionador e a própria gordura corporal, então o ideal para realizar essa limpeza é utilizar um desengordurante.

“Desengordurantes com amoníaco na sua formulação são excelentes para esse tipo de limpeza pois conseguem remover bem os resíduos. Aplique preferencialmente com uma esponja não abrasiva para não causar arranhões nos vidros e remover a sujeira mais facilmente”, recomenda.

Qual deixar as roupas mais brancas?

“Enxague bem as roupas após utilizar alvejante“, a especialista dá a dica. Segundo ela, quando não há o enxague correto e as roupas brancas são expostas ao sol, pode ocorrer o amarelamento do tecido devido ao resíduo do alvejante que ficou.

Continua após a publicidade

Outra dica bem-vinda é para remover manchas de desodorante que ficam nas camisas: utilize um desengordurante com base de amoníaco. “Esses resíduos acontecem devido ao acúmulo do alumínio presente no desodorante em reação com o suor.”

Vinagre de álcool pode substituir amaciante?

Apesar de ser outra recomendação muito comum nas redes sociais, a especialista não recomenda o uso. Segundo ela, o problema está no mito de que quanto mais amaciante, mais a roupa fica macia: “De jeito nenhum!”, reitera.

A especialista explica que, quando você usa uma quantidade de amaciante maior do que o necessário, você deixa a roupa mais gordurosa e faz com que ela absorva menos água após secarem, por isso, ela tende a ficar dura. Sendo assim, basta utilizar a quantidade adequada de amaciante para a roupa ficar macia.

Continua após a publicidade

Qual o papel da água sanitária na limpeza? Misturas com ela podem ser perigosas?

A água sanitária tem o papel de limpeza e desinfecção, ela é muito utilizada principalmente para limpeza de banheiro e limpeza de panos de prato. Uma prática muito comum é utilizar ela no piso para limpar, porém em pisos como porcelanato ela pode causar manchas. “A água sanitária é excelente aliada no combate ao mosquito da dengue, devendo ser colocada pura nos ralos e vasos sanitários”, reforça Priscila.

Sua dica é não misturar a água sanitária com nenhum outro produto em hipótese alguma, pois quando misturada com outros produtos, ela libera gases tóxicos que são extremamente irritantes quando entram em contato com a pele e olhos.

Dicas para facilitar a faxina

Por fim, agora que sabemos que lidar com as famosas misturinhas exige muita cautela, Priscila Castro deixa algumas dicas para facilitar a faxina em casa:

Continua após a publicidade

Muitas vezes o menos é mais – Uma boa dica é ficar atento ao modo de uso contido no rótulo dos produtos. Siga corretamente as orientações do fabricante e, claro, também não faça misturas entre eles. Cada produto foi pensado para atender uma necessidade e misturá-los com outros pode causar uma intoxicação.

Uma boa dica é ficar atento ao modo de uso contido no rótulo dos produtos. Siga corretamente as orientações do fabricante e, claro, também não faça misturas entre eles. Cada produto foi pensado para atender uma necessidade e misturá-los com outros pode causar uma intoxicação. Detergente neutro: versatilidade para todas as superfícies – O detergente neutro é um produto versátil que pode ser usado em diversas superfícies: como pisos, azulejos, bancadas, móveis, eletrodomésticos, etc. Ele é indicado para limpezas leves e cotidianas, e pode ser diluído em água para evitar resíduos pegajosos.

O detergente neutro é um produto versátil que pode ser usado em diversas superfícies: como pisos, azulejos, bancadas, móveis, eletrodomésticos, etc. Ele é indicado para limpezas leves e cotidianas, e pode ser diluído em água para evitar resíduos pegajosos. Respeite o tempo de ação do produto – Isso é fundamental para que o produto aja corretamente na superfície e cada um tem seu prazo. Leia atentamente a embalagem e siga as instruções. Não deixe nem mais e nem mesmo tempo.

Isso é fundamental para que o produto aja corretamente na superfície e cada um tem seu prazo. Leia atentamente a embalagem e siga as instruções. Não deixe nem mais e nem mesmo tempo. Dilua o produto da maneira correta – Quando você dilui muito o produto, prejudica a eficácia da limpeza; e quando usa muito concentrado, pode danificar a superfície. Muitas pessoas acham, por exemplo, que num piso antiderrapante o produto pode ser aplicado mais concentrado para aumentar o poder da limpeza. Isso é mito e pode causar danos ao piso. Para evitar transtornos, confira sempre a diluição no rótulo da embalagem e siga a orientação do fabricante.

