SP Gastronomia traz pratos de restaurantes famosos a partir de R$ 20

São Paulo recebe, de quinta (29/06) até domingo (02/07), a primeira edição do SP Gastronomia, no Parque Villa-Lobos. A programação do evento conta com a presença de restaurantes da capital paulista, aulas e palestras ministradas por chefs renomados, além de pequenos produtores regionais e shows todos os dias.

Programação do SP Gastronomia

Dentre os estabelecimentos já confirmados, com pratos que custam a partir de R$ 20, destacam-se o Hot Pork pela Casa do Porco; o restaurante italiano Nelita, a padaria e confeitaria Mag Market e a risoteria Riso.e.Ria, todos comandados pela chef Tássia Magalhães; a casa de carnes Osso, do chef peruano Renzo Garibaldi; a Tasca da Esquina, do chef Vitor Sobral.

Participam ainda Dalva e Dito, especializado em cozinha tradicional brasileira e liderado pelo chef Alex Atala; e o Grand Hyatt São Paulo, que trará as criações do chef William Torres. A curadoria do evento é de autoria da jornalista Luiza Fecarotta. Veja a lista de casas confirmadas:

Capim Santo

Dalva e Dito

Escandinavo

Espaço Arimbá

Família Kariri

Grand Hyatt São Paulo

Hot Pork por a Casa do Porco

Imakay

Jiquitaia e Lobozó

Komah

Make Hommus.Not war

Nelita

Osso

Più

Quincho

Tasca da Esquina

Vista Restaurante

Além das experiências gastronômicas, o público poderá curtir shows musicais em todos os dias de evento. Entre as atrações confirmadas estão Arnaldo Antunes (29/6), Acadêmicos do Baixo Augusta, com participação especial de Simoninha (30/6), Ritaleena (1/7) e Mariana Aydar (2/7). Veja a programação de shows:

29/06: Arnaldo Antunes – 20h

30/06: Acadêmicos do Baixo Augusta com participação especial do Simoninha – 20h

01/07: Ritaleena – 18h

01/07: Grande Rio – 20h

02/07: Mariana Aydar – 18h

02/07: Toni Garrido – 20h

Os ingressos para o primeiro lote têm preços a partir de R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira), e já estão disponíveis pelo site.

Serviço

SP Gastronomia

Quinta – 29/06 – Horário: 17h30 às 22h

Sexta – 30/06 – Horário: 16h às 22h

Sábado – 01/07 – Horário: 12h às 22h

Domingo – 02/07 – Horário: 12h às 22h

Local: Parque Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP