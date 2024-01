Sabores da Ilhabela: um roteiro gastronômico para sair do comum

Ilhabela, município–arquipélago no Litoral Norte de São Paulo, resguarda uma culinária que vai muito além do espetinho de camarão ou da tradicional caldeirada, com chefs renomados e uma gastronomia inventiva. Confira algumas criações que merecem destaque:

Barca no Mar

Ao fazer uma conexão entre a natureza e o prato, a Barca no Mar propõe uma imersão na vida marinha. Com o litoral norte de São Paulo como pano de fundo, o restaurante flutuante apresenta sabores frescos, ao mesmo tempo em que estimula o consumo consciente.

A essência da gastronomia caiçara, de buscar o próprio alimento e cozinhar, nunca foi um conceito elaborado pelos sócios Felipe Poli, Rodrigo Albertazzi e Max Motta. Isso porque, vivenciando o litoral, esses hábitos já faziam parte da rotina dos criadores da Barca no Mar.

“Nós temos uma casa no Bonete, que é uma comunidade bem isolada, onde só se chega de barco. Lá existe esse ambiente de pesca, então viemos desse universo”, conta Max.

A criação do negócio veio do desejo de unir essas vontades em comum entre os amigos: a comida local, a pesca artesanal e o mundo náutico. Entretanto, mais do que abrir um restaurante no mar, visando uma gastronomia sofisticada, o essencial para os sócios sempre consistiu em manter a essência e os ensinamentos proporcionados pela ilha. Saiba mais sobre esse passeio gastronômico.

Pescadora

Criada em Ilhabela, a chef Renata Vanzetto por muitos anos comandou por ali o Marakuthai, seu primeiro restaurante. Quinze anos depois, ela abre as portas do Pescadora, seu novo empreendimento com cara de praia. Em sua cozinha do mar, estão pratos como khiri khiri (bolinho de camarão com pimenta togarashi) e espaguete ao vôngole.

Av. Força Expedicionária Brasileira, 495 – Saco do Indaiá – Ilhabela/SP @pescadoracozinhadomar

Nyáw

Definida como uma casual eatery, a casa inaugurada em novembro é inspirada na natureza e qualidade de vida da ilha, abrigando uma padaria artesanal, forneria, café, restaurante, bar e loja de itens de decoração. Com vista para o mar, o local serve refeições o dia todo com especialidades como cambucu com crosta de gergelim e arroz de mariscos.

Avenida São João 512 – Perequê – Ilhabela/SP @nyawilhabela

Ana Mantegari

Muitas das receitas clássicas nasceram de um erro, e esse foi o caso do doce de leite de mel – que não era para ser doce de leite, mas bala. O preparo foi criado quando Ana Mantegari tentava replicar uma receita herdada de sua bisavó. Ana, que já comandou as panelas da Barca no Mar e hoje é personal chef, disponibiliza sua iguaria para venda em uma embalagem charmosa. @anamantegari

