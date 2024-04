Hotel das Cataratas ganha restaurante assinado pelo chef Luiz Filipe

O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, acaba de inaugurar um restaurante assinado pelo premiado chef Luiz Filipe Souza. Intitulado Y (lê-se “i”), o espaço gastronômico apresenta um menu contemporâneo dedicado à cozinha criativa brasileira, trazendo ingredientes, técnicas, preparos e sabores de diferentes regiões do país.

Localizado no coração do Parque Nacional do Iguaçu, o hotel pertence à marca A Belmond Hotel, que conta com um catálogo de hotéis de luxo em todo o mundo.

O empreendimento é o primeiro que traz a assinatura do chef fora da capital paulista, onde há cinco anos comanda o restaurante autoral Evvai. A casa em São Paulo conta com uma estrela Michelin e 22º lugar na lista dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina.

Sobre o Y

Inspirado nas águas que banham o parque e correm na confluência dos dois rios da região, demarcando a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o nome do restaurante remete ao fonema YY (ií), representação de água em guarani, cujo léxico foi desenvolvido a partir de fonemas do português e do espanhol.

Radical da palavra Iguaçu ou Yguaxu, que significa água grande, o “y” foi escolhido para representar a conexão entre a natureza local e a cozinha do chef.

O espaço

Com acesso pela varanda do hotel, com vista para as cataratas, o espaço passou por reforma completa para abrigar o novo restaurante. Logo na entrada, ainda com som ambiente das águas, os hóspedes e clientes podem fazer uma pausa no bar, que terá carta assinada por Matheus Gusman, bartender dos restaurantes Evvai e Trattoria.

Composta por clássicos brasileiros revisitados, como o Rabo de Galo Especyal e o Marya RYja (que brinca com o Maria Mole), ela ainda conta com cinco drinques autorais baseados em ingredientes nacionais, entre eles o CambucY FYzz, o ButYá Sour e o Cupu MulY.

Cardápio

No menu de inauguração criado pelo chef Luiz Filipe propõe um roteiro pelo Brasil, privilegiando pratos icônicos da gastronomia nacional em releituras.

Um exemplo é a moqueca capixaba em versão minimalista, com camarão carabineiro na brasa, o snack de chipa feito com queijo meia-cura, pimenta Muripi fermentada e papada de porco Carunxo defumada.

Uma das criações mais surpreendentes é o ovo dourado com tucupi e mandioca, que homenageia a cultura alimentar indígena, que tem no plantio do tubérculo uma de suas bases. Confira aqui o menu completo.

“Aos poucos, vamos explorar ingredientes e sabores que fazem da região um terroir único, bem como levar para lá peculiaridades culinárias de diferentes partes do Brasil com um olhar especial, de forma lúdica e criativa, apoiado no trabalho de pesquisa e excelência que já fazemos”, revela o chef.

A equipe do projeto conta também com os cozinheiros André Tognini e João Rodrigues, este último que ficará como chef executivo do restaurante em tempo integral, com a chef confeiteira Bianca Mirabili, além da gerente de sala Jaqueline Pessoa.

As criações de Luiz Filipe poderão ser apreciadas no menu-degustação de 9 tempos (R$ 495) ou no cardápio com preço fixo (R$ 320), onde será possível determinar os snacks, entradas, pratos principais e sobremesas que preferir, dentro de uma gama de opções. Os snacks também serão servidos no bar.

Também estarão à disposição três propostas de harmonização: exclusivamente com vinhos brasileiros (R$ 495) ou internacionais (R$ 695), ou um híbrido de ambos (R$ 595).

Hotel das Cataratas

Além do Y, o Hotel das Cataratas já conta com o Ipê, restaurante com vista para a piscina do hotel, e Tarobá, bar com música ao vivo e vista para as Cataratas do Iguaçu.

Com 187 apartamentos e suítes, o hotel está inserido em um dos maiores remanescentes da Mata Atlântica na América do Sul, próximo às impressionantes Cataratas do Iguaçu, eleita uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo em 2012. Ambos fazem parte dos 185.262 hectares do Parque Nacional do Iguaçu, declarado Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, em 1986.

