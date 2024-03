Resid: Alex Atala dá detalhes de novo clube de luxo para membros

Numa realidade com tanta fartura de entretenimento, opções de compra e na qual até o descanso virou mercadoria, você pode se perguntar: o que é ter acesso ao luxo? O chef Alex Atala responde: “O luxo é o conforto”.

Um dos nomes mais famosos da gastronomia no Brasil e no mundo, o cozinheiro acaba de topar o desafio de entrar no ramo dos hotéis; e ele não poderia estar mais realizado com a proposta.

“Sempre sonhei com hotelaria. Eu estava preparando um empreendimento na rua Augusta com a Franca [ruas de São Paulo], quando veio a pandemia. Fiquei com um buraco no peito, uma sensação de quase conseguir. Não imaginava poder retomar esse sonho de forma muito mais legítima do que o primeiro projeto”, conta o empresário sobre o convite para tornar-se sócio do Resid Club & Hotels.

“A extensão natural de um restaurante seria um hotel urbano. Mas a minha extensão natural é muito mais próxima à natureza”, revela sobre os novos empreendimentos, previstos para serem instalados em locais como Fernando de Noronha, Trancoso, Paraty e Amazônia.

O primeiro deles será o Nas Rocas, na Ilha Rasa, em Búzios (RJ). Os 120 mil m² do espaço serão compostos por “prainhas” privativas e os hóspedes poderão mergulhar, velejar ou simplesmente degustar drinques e receitas em um dos oito bares e restaurantes da ilha, todos assinados por Atala.

O chef promete aproveitar o que tiver disponível de mais fresco e regional em cada uma das inaugurações: “Vamos ver a gastronomia em momentos culinários diferentes. Búzios, por exemplo, tem um fenômeno que se chama ressurgência, que dá uma diversidade de pescados única.”

Além do chef como sócio, a empresa também é formada pelo grupo de empresários Paulo Henrique Barbosa, Rafael Caiado, Francisco Costa Neto e Claudia Ribeiro. Mais do que oferecer o espaço físico de hospedagem, a novidade inspira-se numa tendência internacional e traz a proposta dos clubes privados para o Brasil.

As exclusividades do Resid Club & Hotels



O negócio atua em três frentes: o Resid Destinations, com os hotéis próprios do clube em destinos nacionais; o Resid Exclusive Selection, que traz uma seleção de hotéis globais com condições exclusivas para membros; e o Resid Experience, que garante uma programação de workshops, visitas guiadas, entre outras experiências.

Continua após a publicidade

Ao se filiar, o cliente adquire uma adesão transferível para as gerações futuras. O limite é de 2.500 membros e os valores de adesão partem de 330 mil reais.

Segundo os sócios, um dos diferenciais do negócio é a valorização do olhar para dentro. “Claro que a gente quer fazer hotéis para hóspedes que vêm do mundo todo, mas a gente quer que todo mundo se apaixone pelo Brasil, assim como a gente está ainda mais apaixonado através dos olhos do Alex”, conclui Claudia Ribeiro.