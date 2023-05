Como escolher o espumante ideal para seu casamento

Como em toda celebração especial, no casamento não pode faltar um espumante. Afinal, esse tipo de vinho é conhecido por suas borbulhas e efervescência, o que cria uma atmosfera festiva e alegre – sem falar no som marcante do estouro da rolha que tem tudo a ver com momentos de comemorações.

Mas espumante não é tudo igual, e por isso é importante anotar algumas dicas na hora de escolher o rótulo perfeito para a cerimônia. Versátil, a bebida vai bem para momentos diversos, seja durante o dia ou para celebrações noturnas, mas o espumante perfeito deve considerar fatores como harmonização, estilo e, é claro, orçamento.

“A dica de ouro é sempre optar pelos espumantes de classificação Brut, pois estes têm maior chance de agradar os mais diversos paladares. Sem deixar a elegância e o sabor marcante das uvas de lado, os espumantes são sempre boas escolhas para casamento”, aponta Thamirys Schneider, sommelière da Wine.

Abaixo, a especialista dá mais dicas para escolher o espumante perfeito para cada momento da celebração do casamento. Confira:

Para o ‘Dia de Noiva’

Para o Dia da Noiva, que é um momento de muita ansiedade, o ideal é um espumante leve, fácil de beber e perfeito para relaxar. A dica é que seja um exemplar leve, frutado e refrescante, servido como aperitivo ou em um drinque. A sugestão da especialista é o Espumante Veuve D`Argent Blanc De Blancs Brut, um rótulo da Bourgogne, França: “muito frutado e vibrante, certamente um dos queridinhos das noivas”, garante a sommelière.

Welcome drink

Continua após a publicidade

“Nada mais assertivo na escolha do welcome drink do que um vinho espumante que seja versátil e capaz de agradar com facilidade aos mais diversos paladares”, comenta a especialista. O Espumante Mirablau Rosé Brut fará as honras com assertividade por ser um vinho leve, refrescante, frutado e bem saboroso. Com perfil descomplicado, é um espumante animado para abrir os trabalhos das comemorações.

Para cerimônias diurnas

Eventos durante o dia combinam com um espumante refrescante, vibrante e, claro, que tenha expressivos aromas. Segundo Thamirys Schneider, a bebida terá o papel de fortalecer o conceito da cerimônia, performando com um elo entre o momento especial e os convidados. Para isso, o Espumante Repu Valle del Bío Bío Brut é uma boa escolha: produzido pelo Método Charmat com as uvas Chardonnay (60%) e Pinot Noir (40%), é um espumante que ficou em contato com suas borras entre 45 e 60 dias, o que agregou maior cremosidade, expressividade aos aromas e sabores e frescor.

Para casamentos à noite

As festas de casamento no período noturno, geralmente, oferecem pratos mais diversificados: como canapés, massas com molhos diversos e pratos com proteínas de carne vermelha. Com isso, a especialista explica que vale a pena apostar em um espumante rosé mais versátil, mas que também tenha a complexidade, volume e cremosidade de um espumante realizado pelo Método Tradicional, ou seja, cuja segunda fermentação foi feita na própria garrafa. Aqui a sugestão é o Espumante Partridge Stars Rosé Brut, um argentino elaborado com as uvas Pinot Noir (70%) e Chardonnay (30%) das vinhas de altitude em Agrelo, na cidade de Mendoza, onde permaneceu 18 meses em contato direto com suas borras, ganhando estrutura, cremosidade, volume e maior complexidade de aromas e sabores.

Momento do discurso e do brinde

Cercado de muita emoção e gratidão, é recomendado selecionar um espumante à altura para celebrar a felicidade do casal no momento do brinde. O Espumante Louis Bouillot Blanc De Noirs Brut é, segundo a especialista, um rótulo memorável, já que é elaborado pelo Método Tradicional, em que a segunda fermentação acontece na garrafa, descansou por 12 meses, o que agrega maior estrutura, cremosidade e complexidade à bebida. “É um exemplar elegante que traz notas de frutas cítricas, frutas verdes como maçã e pêra, além de delicados aromas florais e sutis notas de brioche provenientes do modo de fermentação”, define.