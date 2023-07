Clássicos ‘Testes da Capricho’ agora podem ser feitos na Alexa

Os clássicos e inesquecíveis Testes da Capricho acabam de se tornar uma ferramenta da Alexa, a assistente virtual da Amazon, a partir desta terça-feira (4).

A tecnologia traz o conteúdo inédito de testes, que movimentaram milhões de leitores desde os anos 1970, quando foram criados na revista e, hoje, são publicadas na plataforma digital da Capricho. Eles trazem temas variados, como relacionamento, lifestyle, atualidades e tudo o que engloba o universo dos fãs da publicação Gen-Z.

“O lançamento dos Testes da Capricho em Alexa nos enche de alegria. Desde o início, priorizamos a inserção cultural de Alexa no país, e essa novidade apenas reforça o quanto nossa assistente virtual se conecta com os temas relevantes localmente”, afirma Laura Ancona, Head de Conteúdo em Alexa no Brasil.

“Queremos que essa experiência seja um sucesso e traga um toque nostálgico para aqueles que aguardavam ansiosamente os testes da publicação desde os anos 80″, completa Laura sobre a ação, que reforça o compromisso da empresa em proporcionar um espaço divertido para a troca de ideias, abraçando tanto os jovens de hoje, quanto os adultos saudosos.

Com mais de sete décadas de história no mercado brasileiro, a Capricho é um ícone da memória afetiva, passando de geração para geração. Os primeiros testes de personalidade da revista surgiram nas edições iniciais, ainda em formato impresso, nos anos 1970.

Como encontrar os Testes da Capricho na Alexa

A experiência dos Testes da Capricho está disponível em todos os dispositivos com Alexa, e novos testes serão lançados ao longo dos próximos meses.

Assim, será descobrir seu estilo de amizade, a criatura mágica que você seria, o papel no churrasco da família e até o destino de viagem mais adequado para você. Para conferir, basta dizer “Alexa, abrir Testes da Capricho”.