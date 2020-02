No liquidificador, bata o ovo, as gemas, o leite, o adoçante e o creme de leite.

Unte uma forma de bolo inglês e coloque a primeira camada de pão e metade do creme batido.

Distribua a uva-passa e a banana por cima.

Cubra com a outra camada de pão e, por último, com o restante do creme.

Polvilhe a canela e leve ao forno, preaquecido, a 200 ºC durante 45 minutos ou até dourar.