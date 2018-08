Foto de Renata Vasconcellos com sua irmã gêmea confunde internautas

Desde o momento em que defendeu os ideais feministas e rebateu uma declaração que Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da república, Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, está em alta nas redes sociais.

Depois de sua resposta ter gerado milhares de vídeos, uma foto postada por Sérgio Mattos, dono na agência 40 Graus Models, tem chamado a atenção do público.

Ele publicou compartilhou um clique de 1993 em que aparecem Renata e sua irmã gêmea idêntica, a estilista Lanza Mazza, no casamento de John Casablancas (1942-2013) com Aline Wermelinger.

De tão parecidas, Sérgio escreveu: “Qual é a Renata? Qual é a Lanza?”

Em entrevista ao caderno ELA, Lanza brincou comentou sobre a confusão do público: “desde a época do colégio é assim. Somos muito parecidas e estamos acostumadas com essa confusão.”

Para sanar qualquer dúvida, Renata Vasconcellos é a de branco, e sua irmã, Lanza, é a de preto.

