Peixe assado com legumes

Calorias: 410

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 cebolas em rodelas

. 6 filés de peixe (merluza ou pescada)

. 2 colheres (sopa) de margarina light

. 6 tomates sem pele e sem sementes picados

. 1 xícara (chá) de salsão picado

. 2 xícaras (chá) de cenoura cozida cortada em rodelas

. 4 xícaras (chá) de batata cozida cortadas em cubos

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Forre o fundo de um refratário untado com a cebola. Disponha os filés e espalhe metade da margarina. Tempere com o sal e a pimenta, cubra com os tomates e leve para assar em forno médio durante 15 minutos. Retire do forno e junte o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da margarina. Devolva ao forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.