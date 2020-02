Pão de mandioquinha

Calorias: 133 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 50 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 1/2 kg de mandioquinha sem casca cozida

. 2 tabletes de fermento biológico (30 g)

. 1 copo de óleo

. 4 ovo

. 1 kg de farinha de trigo

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 1 colher (café) de sal



Modo de preparo

Amasse a mandioquinha e bata no liquidificador com o fermento, o óleo e os ovos. Coloque a mistura em uma tigela grande, acrescente a farinha, o açúcar e o sal. Trabalhe a massa e deixe descansar por 30 minutos. Molde os pãezinhos na forma desejada, coloque-os em uma assadeira untada com óleo e deixe descansar novamente até dobrar de volume. Asse em forno médio preaquecido até dourar. Sirva com requeijão ou patê.