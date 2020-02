Fritada de verdura

Calorias: 259 por porção

Categoria: Fritura

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 3 ovos

. Sal e pimenta a gosto

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola picada

. 1 xícara (chá) sobras de verduras picadas (agrião, espinafre ou brócolis)

. 1 xícara (chá) de sobras de massa cozida al dente (penne, parafuso)

. 1/4 de xícara (chá) de mussarela cortada em cubinhos

. Salsa picada a gosto



Modo de preparo

Em um recipiente, bata bem os ovos e tempere com sal e pimenta. Em uma frigideira grande e antiaderente, aqueça o azeite, refogue a cebola, as verduras e a massa cozida. Acrescente os ovos batidos, junte a mussarela em cubos e polvilhe com a salsa picada. Em fogo baixo e com a frigideira tampada, doure a fritada dos dois lados. Sirva a seguir.