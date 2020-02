Empadão de carne com banana

Calorias: 608 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Massa:

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. Sal a gosto

. 2 colheres (sopa) de água gelada

Recheio:

. 2 cebolas médias picadas

. 4 dentes de alho picados

. 5 fatias de bacon

. 500 g de carne moída

. 1/2 colher (chá) de pimenta calabresa

. 1 colher (chá) de sal

. 1 colher (chá) de canela

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 1 xícara (chá) de água

. 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de páprica doce

. 8 bananas-nanicas cortadas em fatias pelo comprimento picadas

. 1/4 xícara (chá) de farinha de rosca

Para pincelar:

. 1 gema ligeiramente batida



Modo de preparo

Massa:

Junte a farinha, a manteiga e o sal e misture até obter uma farofa. Ponha a água e amasse, formando uma bola. Envolva-a em filme plástico e deixe na geladeira por meia hora.

Recheio:

Numa frigideira, leve ao fogo alto a cebola, o alho, o bacon, a carne, a pimenta, o sal e a canela. Refogue por dez minutos ou até secar o caldo e dourar ligeiramente, mexendo às vezes. Numa panela pequena, derreta a manteiga. Acrescente a água e a farinha de trigo, mexendo, até ferver. Retire do fogo. Despeje esse creme na carne, junte a páprica e misture bem. À parte, em uma frigideira untada com manteiga, frite as fatias de banana por quatro minutos ou até dourarem.

Montagem:

Com o rolo, abra 1/3 da massa reservada diretamente sobre o fundo da forma. Apare a borda e coloque o fundo. Faça rolos com metade da massa restante. Pressione-os, um de cada vez, na lateral da forma até revesti-la. Polvilhe a massa com farinha de rosca. Por cima, disponha a carne e, sobre ela, a banana. Aqueça o forno em temperatura alta. Abra a massa restante e cubra com ela o empadão. Pressione a borda para fechar bem. Decore, a seu gosto, com sobras da massa e pincele com a gema. Asse por 40 minutos.