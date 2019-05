Chocolate quente: 5 receitas diferentes para se aquecer nos dias frios

Com a chegada dos dias mais frios, bate aquela vontade de se aquecer com uma bebida bem quentinha. Nessa hora, nada melhor do que um chocolate quente caprichado, ainda mais se ele tiver toques especiais. Olha só nossas dicas:

O licor dá aquele ‘up’ na bebida e deixa a receita ainda mais saborosa e perfeita para os dias frios. Que tal preparar para se aquecer?

As especiarias como canela, cravo-da-índia e noz-moscada harmonizam muito bem com o chocolate quente. O sabor fica único!

O mocha consiste em uma bebida com chocolate e café, ou seja, perfeita para quem ama as duas coisas! Finalizada com chantilly, ela se torna uma sobremesa perfeita.

Não tem combinação mais perfeita. Chocolate quente com marshmallow é daquelas bebidas que dão um quentinho no coração, além de ser muito fácil de fazer!

Chocolate amargo, café solúvel, creme de leite e uma pitada de canela… Não tem como ficar ruim, né? 😉

Chocolate quente no potinho

Aperte o play para aprender como preparar uma versão deliciosa – e linda para presentear.

Não gosta de chocolate? Sem problemas! Aqui, te ensinamos como incrementar o seu café.

Leia mais: 40 receitas de sopas, caldos e caldinhos para espantar o frio