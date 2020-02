Atum com carambola

Doure rapidamente os quatro lados do atum em uma frigideira antiaderente untada com óleo.

O interior do peixe deve manter-se cru.

Transfira o atum para uma travessa e coloque-a sobre uma bacia com gelo a fim de cessar o cozimento da carne.

Corte o atum em 5 fatias.

Misture todos os ingredientes do molho shoyu e mergulhe nele as fatias de peixe.

Deixe marinar por 20 minutos.

Lave a carambola e corte cinco fatias bem finas da fruta.

Distribua o molho de manga no prato e disponha no centro as fatias de atum intercaladas com as de carambola.