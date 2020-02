Aprenda o ponto do açúcar

Saiba qual é o ponto certo do açúcar para você preparar receitas saborosas e especiais

Foto: Divulgação Pérola e mel

Quando a calda, após cinco minutos de fervura, cai em fio formando uma bolinha na ponta. Esse é o ponto de pérola. O de mel (ou pasta) é obtido quando a calda começa a engrossar e, ao ser friccionada com os dedos, tem a consistência do mel. Bala mole

Deixe a calda no fogo por apenas oito minutos. Com uma colher, pegue um pouco e ponha em um recipiente com água fria. Estará no ponto quando, ao retirá- la da água, se formar um bola que perde a forma.

A bala dura e o caramelo ficam perfeitos em receitas de pudins, tortas e pavês

Foto: Divulgação

Bala dura

Deixe a calda no fogo por 13 minutos. Ponha um pouco em um recipiente com água fria. Com a ponta dos dedos, retire da água e faça uma bolinha. A calda estará no ponto se a bolinha mantiver sua forma.

Caramelo

Numa panela, leve somente o açúcar ao fogo e deixe se derreter até dourar. Depois, junte aos poucos a quantidade de água indicada, mexendo sempre até o açúcar se dissolver.