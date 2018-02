Cúrcuma ou açafrão-da-terra: Conheça os benefícios para a saúde

Não é à toa que um pó laranja foi eleito o queridinho de muita gente que busca aumentar a imunidade e se alimentar de forma mais saudável. A cúrcuma, como é chamado o açafrão-da-terra (ouaçafrão-da-índia ou raiz-de-sol), é uma plantinha vinda do Continente Asiático e que pertence à família do gengibre.

E é na sua raiz que está o segredo: quando moída, se torna esse pó que pode ser usado como tempero ou como um poderoso remédio natural para vários problemas.

Para a nutricionista Giovanna Oliveira, uma das profissionais que compõem o atendimento da Clínica Dra. Maria Fernanda Barca, em São Paulo, a planta medicinal também recebe o título de alimento funcional. “Isso porque ela tem muitas propriedades funcionais, dentre elas a ação antioxidante, antimicrobiana e antidepressiva”, explica.

Além disso, o açafrão-da-terra também é capaz de melhorar complicações gastrointestinais e reduzir significativamente o colesterol ruim.

Estudos científicos também comprovaram a ação da substância ao minimizar os riscos de câncer. “Outro aspecto benéfico do seu uso regular consiste no alívio das dores de artrite e na prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, demência e Parkinson”, completa.

E a lista de vantagens não acaba por aí: “A cúrcuma também pode prevenir contra o aparecimento de doenças do coração, diabetes, além de ser um importante protetor hepático, por estimular a secreção da bílis. O óleo essencial de cúrcuma também possui significativa ação antimicrobiana, agindo contra bactérias nocivas do sistema digestivo, fungos patogênicos e germes”, esclarece a especialista.

Contraindicações

Apesar de todos os benefícios da cúrcuma, é importante lembrar que a sua inserção na alimentação diária deve ser feita com a ajuda de um especialista, e não de forma arbitrária, para que não tenha contraindicações. O açafrão-da-terra pode gerar irritações no estômago, devido ao seu sabor forte e sua ação no sistema digestivo.

Giovanna ainda pontua: “O seu consumo não é recomendado para gestantes, mulheres que estão amamentando e crianças, pois ainda não se sabe com certeza dos efeitos que a substância pode trazer para esses pacientes. Além disso, pessoas que foram diagnosticadas com cálculos biliares ou obstrução biliar não devem ingerir, exceto se houver indicação médica”.

Confira abaixo duas receitas para inserir esse tempero funcional na sua dieta:

Arroz integral com cúrcuma e castanhas

Ingredientes:

5 xícaras de chá de água filtrada;

2 xícaras de chá de arroz integral;

½ xícara de chá de castanha do pará picada;

1 cebola pequena picada;

1 dente de alho picado;

2 colheres de sopa de óleo de coco;

1 colher rasa de sobremesa de cúrcuma em pó;

sal a gosto.

Modo de preparo:

Lave o arroz, escorra e reserve. Em uma panela com o óleo de coco, doure a cebola, o alho e em seguida adicione o arroz integral e o sal. Deixe refogar. Acrescente a água e misture. Cozinhe com a panela semi-tampada até que o arroz fique macio. Desligue o fogo, acrescente a cúrcuma e adicione as castanhas picadas.

Frango com cúrcuma

Ingredientes

300 gramas de coxa e sobrecoxa de frango;

1 colher de chá de cúrcuma;

sal a gosto;

pimenta a gosto;

alecrim a gosto;

3 tomates picados;

1 colher de sopa de cebola picada;

1 dente de alho picado;

1 pimentão vermelho picado.

Modo de preparo

Retire pele e gordura das coxas e sobrecoxas e tempere com a cúrcuma, sal, pimenta e alecrim. Deixe descansar por 15 minutos. Depois leve para dourar numa panela com azeite, alho e cebola. Acrescente os tomates picados e pimentão, um pouco de água e deixe cozinhar até que fiquem macios e os tomates comecem a desmanchar.

Leia também: Fórum CLAUDIA vai reunir mais de 20 mulheres CEOs em SP