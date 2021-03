“O que você mais ama em ser mulher?”, perguntamos às leitoras e famosas

“Ser forte e sensível ao mesmo tempo. Descobrir-se bonita em cada fase da vida. Ter o poder de se reinventar a cada desafio, a cada alegria e a cada dor”

@apspav

“Saber que minha existência é política. Ter a certeza de que somos diversas e que isso que nos faz únicas. Ser mulher é resistir e resistir é o que um dia nos tornará livres”

Letícia Guilherme (@le_guilherme), relações públicas

“A capacidade de me reinventar! Ser mulher é resistência, é resiliência. É precisar me adaptar, mas sempre prosseguir. É saber que posso me multiplicar e também acolher. O que mais amo em ser mulher é exatamente a nossa capacidade de colocar em prática a tecnologia da sobrevivência; a comunicação feita através de um olhar, que apenas nós entendemos”

Tia Má (@tiamaoficial), jornalista

“Ser mulher é um grande paradoxo. Tem muitas coisas maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, vários ônus por causa da estigmatização, do patriarcado, da misoginia. O que eu mais gosto é da minha trajetória, de poder estar, nessa binarização de gêneros, do lado de luta, da resistência,

de quem propõe um novo modelo de sociedade, de humanidade, de mundo. As mulheres negras, as construtoras dessa sociedade, estão sempre sendo resilientes. Admiro a ancestralidade feminina das mulheres negras que carrego no meu corpo. Aprendemos, por causa da estrutura contra nós, a ter força, coragem. Isso nos diferencia e nos dá outra lente de percepção sobre a vida, que permite aprender e reaprender para suportar as dores e delícias de ser mulher”

Érika Hilton (@hilton_erika), vereadora

“Ser força e flexibilidade; calma e furacão”

@thatajacoponi

“Amo ter a sabedoria e a intuição que só cabem a nós. Ter elegância, delicadeza e ser voraz, conforme a situação. Ser uma mulher de fases, de ciclos”

@claudianepugsley

“Inexplicável! Para mim, é uma dádiva grandiosa de Deus ser mulher! A sensibilidade, a delicadeza, a força, o instinto… Tudo aquilo que nos faz únicas”

@atelliedare

“Sentir a conexão que temos com a natureza, com a vida. Sentir essa força espiritual nos impulsionando. É algo que transcende”

@andreagasques

“Amo ter a oportunidade de ser uma mulher que levanta outras mulheres através do meu trabalho, podendo unir minha vivência profissional à minha essência”

Cafira Foz (@cafira), chef

“Eu fiquei pensando nisso, porque há tantas dificuldades em ser mulher. Ainda assim, eu não gostaria de ser homem. Eu gosto de ser mulher, é minha essência. Ainda temos muito

a fazer, a conquistar. Mas até os desafios me estimulam, ainda mais porque tenho uma filha. Quanto mais eu sou parte do motor da transformação, mais bonito é ser mulher”

Taís Araújo (@taisdeverdade), atriz

“O instinto à flor da pele!”

Ana Soares, chef

“A força que nem fazemos ideia que temos, mas nos faz superar, lutar e seguir”

@daniserafim_p

“Somos seres mágicos! Fadas feitas de puro amor, intuição, sabedoria, sensibilidade, doçura e da força mais suave que pode existir”

@apadotzke

“A sabedoria e o jogo de cintura de lidar com vários conflitos ao mesmo tempo”

@rosangelacosta17

“Poder participar da criação da humanidade, ter o imenso prazer de gerar um ser no ventre”

@mariadegata

“A terra é feminina! Calma, bela, furiosa, gentil: mulher é tudo isso”

@custodia_she

“A capacidade de superar dores, fraquezas e dificuldades. Quando tudo parece sem saída, a percepção feminina acende uma luz e clareia o pensamento. Caímos, às vezes, mas levantamos mais fortes e mais confiantes sempre”

@claudiafferro

“É o poder de amar outras mulheres, todas as mulheres, como minhas irmãs”

Gaby Amarantos (@gabyamarantos), cantora

