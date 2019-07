Xuxa faz dança com Sasha no cinema após “O Rei Leão” em momento hilário

Xuxa aproveitou que Sasha Meneghel está no Brasil e foi ao cinema com a filha assistir “O Rei Leão“ junto com alguns amigos. Ao final do filme, o grupo se divertiu dançando as músicas do longa. Sasha, bastante empolgada, rebolou e fez coreografias engraçadas chegando a girar a jaqueta que usava. Confira o momento abaixo:

Sasha mora em Nova York, nos Estados Unidos, desde 2016 para cursar faculdade de Moda. Já Xuxa é apresentadora do reality show de dança “Dancing Brasil”, que acaba de ser renovado para a sexta temporada, na RecordTV.

Recentemente, a estudante de moda terminou seu relacionamento com Bruno Montaleone depois de dois anos juntos. Na ocasião, Xuxa fez uma bela declaração sobre a filha: “A minha filha está tão feliz, mas tão feliz, que fofocas não me incomodam. Talvez se ela estivesse infeliz, sim, me incomodariam. Eu só quero vê-la feliz, com ou sem namorado, do jeito que ela quiser”, disse a apresentadora.

