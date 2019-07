William e Kate vão competir um contra o outro

O Palácio de Kensington revelou que Kate Middleton e Príncipe William participarão da regata King’s Cup no dia 9 de agosto, em Cowes, na Ilha de Wight, ao sul da Inglaterra.

O casal é praticante da modalidade e competirá um contra o outro na regata. O evento tem como objetivo a arrecadação de fundos para oito instituições de caridade que William e Kate apoiam. Entre elas estão a Child Bereavement UK, a Action on Addiction e a Place2Be.

A competição será aberta ao público e haverá atividades para as famílias que forem assistir no local. A partida da regata está marcada para as 10h e o vencedor irá receber a Taça do Rei, um troféu histórico apresentado pela primeira vez pelo rei George V, em 1920.

William e Kate estão de férias com os filhos George, Charlotte e Louis em Mustique, uma ilha privativa no Caribe.

