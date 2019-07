Michelle Obama aparece com cabelo natural em almoço com famosas

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos e escritora Michelle Obama surgiu em público com o cabelo natural mais uma vez. Para comparecer a um almoço em Nova York com a presença de famosas, ela apostou em um look leve, mas refinado, e usou os cachos bem definidos.

Sinônimo de elegância e referência para mulheres do mundo todo, Michelle foi vista usando um vestido midi branco com decote V, sandálias plataforma nude e bolsa Prada. O visual foi arrematado pelos óculos de sol oversized e os fios crespos soltos.

No evento, estavam presentes famosas como Sarah Jessica Parker, Lily Aldridge, Georgia May Jagger e Olivia Munn.

Recentemente, a escritora adotou um moderno ombré hair em tons dourados. Michelle tem demonstrado cada vez mais sua personalidade no estilo, abandonando o visual clássico que manteve durante o período em que foi primeira-dama.

Leia mais: O novo visual (bem diferente) de Leticia Collin



+ Angélica combina look de praia com a filha, Eva, e mostra como ela cresceu