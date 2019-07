Rainha Elizabeth tinha pavor de se encontrar com Diana, diz livro

Rainha Elizabeth II não gostava de se encontrar com a princesa Diana e sentia até medo da nora. A revelação foi feita pela especialista na família real Ingrid Seward em seu livro, The Queen and Di: The Untold Story, em que narra a conflituosa relação entre sogra e nora.

O motivo do desconforto, conforme divulgou o jornal Daily Express, seria a enorme popularidade que Lady Di ganhou rapidamente ao se tornar membro da realeza, o que deixou a Rainha temerosa.

“Havia uma pessoa com quem ela [Rainha Elizabeth II] nunca aprendeu a lidar”, escreve a autora. “A Rainha passou a temer sua nora.”

Segundo Seward, apesar das aparências diante do público, princesa Diana frequentemente se desmantelava com a Rainha em particular, o que deixou Sua Majestade cada vez mais temerosa destes encontros.

“A Rainha passou a ter pavor dessas reuniões com a nora”, escreve a autora. “Elas a deixavam sugada, deprimida e confusa – um estado incomum para uma mulher acostumada com as certezas de sua posição.”

O desconforto se tornou tamanho que Elizabeth II passou a se encontrar cada vez menos com Diana.

Leia também: A história por trás do vestido de vingança de Lady Di

+ Jornalista da BBC que entrevistou Diana faz revelação sobre a princesa