Príncipe William revela como aprendeu a cuidar do cabelo da filha

Quem acredita que príncipes não sofrem com os desafios da paternidade está completamente errado. O príncipe William, durante um compromisso oficial, brincou sobre as dificuldades em cuidar do cabelo de sua filha, a princesa Charlotte, de 3 anos.

O herdeiro do trono e a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, visitaram um parque recuperado em Blackpool na quarta-feira (6), e durante uma conversa com um morador da região, William confessou que assiste a tutoriais no Youtube para aprender a fazer penteados na filha. “Nunca tente fazer um rabo de cavalo! É um pesadelo!”, brincou.

Kate, entrando na brincadeira, expôs que o marido não sabe fazer tranças: “Você já tentou [fazer a trança]? É como uma costura… realmente difícil!”. Em resposta, o príncipe afirmou que até consegue fazer um rabo de cavalo com a ajuda dos tutoriais, mas nada além disso. “Eu não tenho muito cabelo para praticar!”, defendeu.

O casal real estava em compromisso oficial no Revoe Park, parque transformado de um ponto de tráfico de drogas para um playground onde creches e pais podem levar suas crianças e promover aprendizagem ao ar livre.

