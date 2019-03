Meghan Markle e Kate Middleton não viverão mais no Palácio de Kensington

Após rumores sobre o afastamento da família real de Cambridge, a notícia foi confirmada pelo Palácio de Buckingham.

Em comunicado oficial, foi informado que os irmãos Harry e William não viverão mais no Palácio de Kensington, assim como Meghan Markle e Kate Middleton.

Isso porque o duque e duquesa de Sussex estariam de mudança para Frogmore Cottage, em Windsor. Eles devem desembarcar por lá pouco antes da chegada do primeiro filho do casal.

“A rainha concordou com a criação de um novo lar para os duques de Sussex, após o seu casamento em maio do ano passado. A casa, que será construída com o apoio da rainha e do príncipe de Gales, estará pronta na primavera“, contou o anúncio.