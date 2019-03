Kate sempre ‘zoa’ William por este motivo

Kate Middleton, 37 anos, mostrou que tem senso de humor a respeito de seu marido, o príncipe William, de 36 anos.

A duquesa de Cambridge deixou escapar para os fãs algo que eles já vinham imaginando há um tempo. Em um encontro com Clara Amfo, da BBC Radio 1, no ano passado, Kate brincou com o fato de o príncipe ser calvo. “Uou, William realmente perdeu muito cabelo, né?”, disse ela.

Nesta semana, Clara falou sobre a situação. “Kate não teve dúvidas em tirar sarro do cabelo de William”, revelou Clara. “Houve muitas brincadeiras em torno disso, foi muito engraçado!”

A apresentadora ainda acrescentou: “O príncipe William é o membro mais divertido da realeza que eu conheci. Ele brinca de verdade. Ele é um cara muito engraçado. E a brincadeira entre ele e Kate – a energia dele e de Kate é muito engraçada”, comentou.

