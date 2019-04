Whindersson Nunes recebe apoio após revelar doença

Whindersson Nunes usou sua conta no Twitter para fazer um desabafo bastante pessoal na noite desta sexta-feira (12). O piauiense, que é um dos maiores nomes do humor atualmente, revelou estar lutando contra depressão há alguns anos e que sente “uma angústia todos os dias”.

Em uma sequência de 15 tweets, Whindersson conta que precisou juntar muita coragem para se abrir aos fãs e que, apesar de todas as suas conquistas, ele tem se sentido triste.

No desabafo, diz que busca ajuda para lutar contra a depressão nos familiares, amigos e, principalmente, com sua esposa Luisa Sonza, que “tem sido uma rocha, a pessoa mais incrível”.

“Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo a sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado, me questionando se eu quebro errado em tentar nunca decepcionar”, escreveu.

Whindersson ainda chega a confessar que não sente mais vontade de viver, mas que nunca quis, de fato, tirar sua vida nem decepcionar seus fãs.

Por favor me perdoe por falar isso, por favor, eu amo vocês demais, demais mesmo, fodase o dinheiro, os números, mas eu não sinto tanta vontade de viver, me desculpe, eu precisava falar pra alguém a não ser a minha esposa que é incrível — Whindersson (@whindersson) April 12, 2019

Em seguida, Whindersson fala que a única coisa que o tem deixado feliz é subir no palco. “Os sorrisos para mim parecem esperança de que felicidade existe.”

“Meu show é a minha arte, é como um quadro para um pintor, uma música para uma cantora, algo que eu fiz e deu certo. Mas fora dali eu trocaria qualquer quarto chique de hotel por tomar um café com um amigo”, escreve.

O jovem piauiense garantiu que quer fazer terapia e pediu aos fãs “que não o entendessem mal”.

Ao final do desabafo, os fãs mostraram solidariedade e apoio ao humorista. Luisa Sonza se posicionou e publicou uma foto em sua conta no Twitter. “Eu tô aqui pra e por você, ‘bixim’ meu, tudo vai ficar bem… É eu e tu e tu e eu pro resto da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pra sempre.”

Eu to aqui pra e por você, bixim meu, tudo vai ficar bem… É eu e tu e tu e eu pro resto da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, PRA SEMPRE! Deus tá com a gente e tudo vai passar, só vai ficar o bom da vida. Tamo junto nessa ❤️✨ @whindersson pic.twitter.com/vwy3cYp1sC — Pior Que Possa Imaginar (@luisasonza) April 13, 2019

Outras personalidades da Internet, como Felipe Neto, demonstraram apoio. Ele aconselhou o colega de trabalho a fazer terapia. “É a única saída (…) Faço terapia constante”.

Whin, terapia é a única saída. Qnd estamos doentes no estômago, no fígado, no rim, o que fazemos? Procuramos um médico. O que vc está relatando parece ser uma doença cerebral. Pode ser depressão. E pra isso, é preciso procurar um médico. Faço terapia constante. — Felipe Neto (@felipeneto) April 12, 2019

O jornalista Ben-Hur Correia‏ também se posicionou, admirando a coragem de Whindersson em se abrir para os fãs.

