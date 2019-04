A decoração da festa de 35 anos de Thais Fersoza

Thaís Fersoza ganhou uma festa surpresa na noite desta quinta-feira (11). A atriz, que completa 35 anos no sábado (13), agradeceu a festa com uma foto no Instagram, revelando a elegante decoração com exuberância de flores vermelhas e balões dourados.

A surpresa foi organizada pelo marido Michel Teló, que teve apenas uma hora e meia para preparar tudo junto com os amigos. O pouco tempo não impediu o ótimo resultado do trabalho.

“Sobre uma noite muito especial, cercada de amor… eu só tenho a agradecer! Recebi uma festa surpresa liiiiiiiiiiiinda com um tantão de gente especial pra mim! E dessa vez não desconfiei de nada meeeeesmo! Surreal!!!! Na foto, meus maiores presentes! Obrigada pela minha família Senhor! Noite especial…“, escreveu Thais em seu Instagram, emocionada.

Além das flores vermelhas decorarem a mesa do bolo, também formaram o apelido “Tata”, na parte inferior. A atriz também ganhou uma boneca sua feita de bexigas.

