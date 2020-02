Viviane Araújo brilha no carnaval argentino

Sim, ainda é carnaval! E tem brasileira dando show no samba. Depois de arrasar no sambódromo carioca, Viviane Araújo voltou a brilhar – desta vez na folia de San Luis, na Argentina. Nesse sábado (21), a atriz esbanjou sua beleza na terrinha dos hermanos usando a mesma fantasia com a qual desfilou como rainha de bateria da Salgueiro.

Assista ao vídeo:

Durante o desfile no Rio de Janeiro, Viviane comemorou 20 anos de carnaval e se emocionou na Sapucaí. Em São Paulo, ela saiu pela Mancha Verde – escola que acompanha há dez anos.