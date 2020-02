Viver a Vida: Jorge vai morar com garota de programa!

Jorge enfrentará todos os preconceitos para ficar com Myrna

Foto: Divulgação

As dores de cabeça de Ingrid (Natália do Vale) por causa de seus gêmeos, a quem ela tenta proteger de tudo e todos, vão virar uma enxaqueca crônica! Isso porque ela ainda terá muitos dissabores com Jorge e Miguel (ambos feitos por Mateus Solano) por suas escolhas afetivas.

Primeiro, ela quase surta quando descobre que Miguel e Luciana (Alinne Moraes) estão iniciando um namoro. A fotógrafa fará de tudo para impedir o romance, pois a jovem é ex de Jorge e também em virtude de ela ter se tornado paraplégica. Depois, Jorge jogará uma bomba na casa da família. O arquiteto vai surpreender os pais, amigos e o maninho irreverente dando uma virada radical na vida até então “certinha”.

Passando por cima dos preconceitos da sociedade, e principalmente, dos de Ingrid, Jorge se unirá cada vez mais à garota de programa Myrna (Aline Fanju), que vem consolando-o nessa dura crise sentimental. Para desespero da mãe, depois que Miguel e Luciana assumirem o romance, Jorge levará a prostituta para morar com ele em sua casa, deixando todo mundo de queixo caído.

Desnorteada com a atitude do gêmeo, e certa de que ele só está com uma garota de programa para provocar Lu, Ingrid jogará pesado no sentido de afastar o casal. Além de transformar a vida da moça num inferno, ela tentará convencer as duas pretendentes do herdeiro, Suzana (Carolina Chalita) e Paixão (Priscila Sol), a afastar Jorge da nova namorada. Elas até que tentarão, lógico, mas, com o tempo, o arquiteto se ligará cada vez mais a Myrna, que se apaixonará realmente por ele.

Como esse polêmico caso vai terminar ainda é cedo para prever, mas existem fortes indícios de que Jorge também acabará amando Myrna. Vem casamento por aí. Será que dona Ingrid não vai pirar? Sai de baixo!!