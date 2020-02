Viver a Vida: Helena impede que Luciana transe com meio-irmão

Mesmo sem saber, Helena evitará que uma

armadilha do destino junte Luciana e Bruno

Foto: João Miguel Junior/ Rede Globo

Apesar de se sentir extremamente culpada pelo acidente que deixa Luciana paralítica, Helena, na verdade, faz um bem à enteada ao impedir que ela viaje com Bruno na Jordânia. Isso porque o fotógrafo é irmão de Lu por parte de pai. O gatão é fruto de um relacionamento conturbado e mal resolvido de Marcos (José Mayer) com uma antiga namorada, Silvia (Patrícia Naves). Pai e filho sabem da existência um do outro, porém não se veem desde que Bruno era pequeno. Assim, sem querer, Helena evita que, numa cruel cilada do destino, os dois irmãos tenham um envolvimento amoroso.