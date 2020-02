Viver a Vida: Bruno volta ao Brasil para seduzir Helena

Legenda Bruno (Thiago Lacerda)

Foto: Rede Globo

O belo aventureiro aporta no Rio de Janeiro. Impressionadíssimo com a beleza e um certo desinteresse demonstrado por Helena, Bruno (Thiago Lacerda) volta ao Brasil disposto a tudo! Quer conquistar a top e tirá-la do marido de qualquer jeito. Mas ele não contava com as muitas complicações que estão rolando por aqui… “Só então ele saberá o que aconteceu com Luciana”, adianta Manoel Carlos. Como Lu havia se apegado demais a Bruno, na Jordânia, o rapaz fica constrangido em negar uma dedicação maior à modelo tetraplégica. Mas é bom lembrar: dedicação que vai só até a página 2, já que Bruno e Luciana são irmãos. E essa descoberta fica para mais tarde… Voltando ao momento dramático que a família de Marcos está vivendo, o aventureiro procura ser o melhor amigo de infância de Lu, embora ela continue confundindo as coisas. Mas o gato faz tudo com muito jeitinho para não perder a possibilidade de seduzir Helena. E ele tem chances, sabia? Decepcionada com o marido, cansada de tanta pressão e precisando de alguém que a ampare, a top model começa a ver Bruno com outros olhos, a ter um carinho especial por ele. Será que vai dar namoro? Madrasta com enteado? Hummm…