O Rio de Janeiro vive um profundo mergulho no caos e na violência. Nesta sexta-feira (22), o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio realizou a quinta operação da semana na Rocinha, comunidade localizada na zona sul da capital fluminense.

O temor tomou conta da cidade. Aulas foram canceladas em escolas e universidades da região, vias foram interditadas para proteger o cerco. O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegou a autorizar a intervenção do Exército na região.

A CLAUDIA, personalidades cariocas relataram os momentos delicados que têm feito parte do cenário da cidade maravilhosa:

Julia Lemmertz, atriz

“É muito triste, mas é uma tragédia anunciada. Não dá para gente achar que tanto tempo de descaso e desacerto possa dar em boa coisa. É desconcertante ver o governador e o secretário de segurança sem saber o que dizer, com expressões assustadas se dirigindo à população igualmente assustada. O mais chocante é que parece que vem o exército por aí, uma previsão pessimista. Quem paga é a maioria da população que trabalha, arca com todos os impostos e não tem direito a nada. Quem sabe, com tudo de escabroso que anda acontecendo, a gente se conscientize, de uma vez por todas, da nossa responsabilidade ao votar, de ter colocado canalhas no poder, de não termos a coragem de nos manifestarmos contra isso para exercer e exigir nossos direitos como cidadãos”.

Carolina Kasting, atriz e fotógrafa

“O Rio está em guerra. No Rio, asfalto não se separa da favela. Tenho amigos no morro, amigos na praia, na democracia da cidade somos todos iguais. Mas os políticos corruptos não entendem que o que fazem mata. Mata o futuro, a educação, mata a esperança e nos tira o direito de estar de braços abertos, como nosso Redentor, e encontrar uma solução. Nenhum menino da favela quer entrar pro tráfico e morrer em vão, o que ele quer é ser olhado como cidadão”.

Herson Capri, ator

“Estou em casa com minha família protegida. Só a mais nova de dois anos foi pra aula, porque a escola é distante da Rocinha. Mesmo assim, fiquei preocupado e fui buscá-la antes por medo da movimentação na zona sul. O sentimento é de impotência e perplexidade. E medo, é claro, pelo que pode acontecer com nossos filhos, parentes e amigos. Muitos conhecidos já vinham falando em mudar do Brasil em função das crises política e econômica, e, muito especialmente, as pessoas do Rio querendo fugir dessa violência. Lamentável é que quase ninguém associa tal violência às condições sociais da população, apesar de ser uma relação tão óbvia. O clima é de muita apreensão”.