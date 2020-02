Vidas em Jogo: Regina atira em Cleber

Regina se alia a Andrea com medo de Cleber

Foto: Divulgação – Rede Record

Regina (Beth Goulart) vai até a comunidade onde morava antes de enriquecer e compra uma arma. Ela marca um encontro com Cleber (Sandro Rocha) e não aceita o pedido de perdão dele por tê-la infectado com o HIV.

Fria, ela o humilha, manda que ele lata e atira. O gerente do flat liga para a polícia, mas Regina se nega a ir depor. Sabendo que Cleber sobreviveu e já prevendo um contra-ataque, a ricaça propõe aliança a Andrea (Simone Spoladore). Lucas (Marcos Pitombo) fica furioso ao saber que a amada aceitou e ameaça matar Regina se algo acontecer à ex-namorada.

Augusta tem uma parada cardíaca

Augusta abusa no uso de calmantes e vai parar na UTI

Foto: Divulgação – Rede Record

Raimundo (Rômulo Arantes Neto) não aceita que Augusta (Denise Del Vecchio) seja um homem. Para piorar, ela recebe um buquê de flores de Regina com uma ameaça de morte.

Sem aguentar mais, o transexual se entope de calmantes. Delirando no hospital, Augusta vê Regina atirando nela e em Adalgisa (Cláudia Alencar). Tudo, no entanto, não passa de um pesadelo, mas as fortes emoções lhe provocam uma parada cardíaca e ela vai para a UTI.