O verdadeiro nome do príncipe Harry não é Harry

Apesar de ser conhecido por Harry, o nome verdadeiro do filho caçula de príncipe Charles com Lady Di é outro. Não é à toa que em nenhum momento esse nome aparece no anúncio oficial do casamento do herdeiro real com a atriz Meghan Markle – que será realizado em maio de 2018 –, escrito pelo pai do noivo, príncipe Charles.

Para se referir ao filho, quinto na linha de sucessão do trono britânico, príncipe Charles usou o nome “Henry of Wales”, traduzindo: Príncipe Henry de Gales.

Harry, na realidade, não é nome e sim o apelido do príncipe quando criança, que acabou se tornando popular no mundo todo. Seu nome oficial é longo: Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor. Ele é uma homenagem ao seu pai (Charles), a seu avô (Albert) e a seu bisavô (David).

Sua futura esposa também carrega essa característica. A atriz norte-americana, conhecida pelo nome Meghan Markle, na verdade, se chama Rachel Meghan Markle. Claramente, o casal tem sintonia!