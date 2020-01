Verão 90: Manu se apaixona por Manuel, sem saber que ele na verdade é João

Quem nunca se apaixonou por uma pessoa sem saber que ela, na verdade, é um pseudônimo do seu verdadeiro amor? É… isso não acontece com muita frequência, mas vai rolar em ‘Verão 90‘.

Desiludida com João (Rafael Vitti), Manu (Isabelle Drummond) se abrirá para uma nova relação. A aspirante a famosa vai se encantar pelo português Manuel Atrás dos Montes, só que ela não sabe ainda que Manuel é um pseudônimo criado por João para não ser prejudicado no trabalho. Herculano (Humberto Martins), que sabe da treta, vai até conversar com João para ele se resolver logo com Manuela.

Será que isso vai pra frente? Aí só conferindo o resumão da semana de ‘Verão 90’:

Segunda-feira, 22 de abril – Alguém pediu uma troca de noiva?

Diego (Sérgio Malheiros) e Quinzinho (Caio Paduan) brigam, e sem muita surpresa o rapaz pobre é preso. Larissa (Marina Moschen) percebe que Vanessa (Camila Queiroz) não era tão amiga assim e que a manipulou nas últimas semanas de novela. Logo depois, ela confessa a Quinzinho que ama outro homem, e corre para se declarar para Diego. Já Quinzinho faz o meio e corre atrás de Dandara (Dandara Mariana). Com tudo resolvido, Dandara entra na igreja no lugar de Larissa para se casar com Quinzinho.

Terça-feira, 23 de abril – Larissa briga com Vanessa

Mercedes (Totia Meirelles), nossa vilãzona de novela mexicana favorita, se revolta com o filho casando com uma moça pobre e tenta interromper o casamento. Porém, Quinzinho mostra um documento provando que eles já são casados no civil, ou seja, a mulher se ferrou.

Herculano dá a dica para João acompanhar a gravação de Manu de longe. Quinzinho se acerta com Diego. Mas se no lado masculino as duas partes chegaram a um acordo de paz, do lado feminino a coisa vai pegar: Larissa sai no tapa com Vanessa após descobrir que a amiga não era tão amiga assim. Quinzinho passa sua viagem de Lua de Mel para Larissa e Diego.

Quarta-feira, 24 de abril – Manu tenta esquecer João

Manu não gosta de ver como João a evita. Dandara é avisada que seu contrato será rescindido. Por estar insegura, a entrevista que Manu fez foi prejudicada, mas João tenta ajudar sem aparecer. Mercedes decide afastar Dandara de sua casa. Do nada, Herculano pede Janaína (Dira Paes) em casamento.

Manu decide conhecer Manuel de Trás dos Montes para tentar esquecer sua paixão louca por João… ela só não sabe ainda que Manuel e João são a mesma pessoa.

Quinta-feira, 25 de abril – Vanessa sabota programa de Manu

Manu fica empolgada com o fax que recebeu de Manuel de Trás dos Montes. Janaína decide morar junto de Herculano. Jerônimo (Jesuita Barbosa), que andava sumidinho nessa novela, reaparece e pede uma sociedade na PopTV. Herculano se sente pressionado e mente para Manu contando que Manuel de Trás dos Montes virá ao Brasil. Vanessa faz uma sabotagem na fita do programa de Manu. Enquanto o programa vai para edição, Manu decide ir até a emissora conhecer seu Manuel. João precisa se esconder, pois vê que Jerônimo entrou secretamente no estúdio de edição.

Sexta-feira, 26 de abril – Jerônimo vaza clipe inédito

Por ter ficado escondido, João percebe que Jerônimo copiou o clipe da cantora La Donna (Danni Carlos). Manu entra no estúdio de edição e quase flagra João lá. Murilo exibe o clipe da La Donna em seu programa, e depois paga uma quantia a Jerônimo pelo “furo”.

Durante o evento gastronômico, Mercedes aprova um prato sem saber que foi feito por Janaína. No fim, a megera se viu obrigada a dar a placa de vencedora justo para a mulher que mais odeia. Herculano recebe um convite incrível de um Festival de Cinema. João revela que Jerônimo roubou o clipe da La Donna.

Sábado, 27 de abril – Moana se despede de João

Moana (Giovana Cordeiro) consegue um emprego no exterior. Manu segue encantada pelas cartas de Manuel de Trás dos Montes. Jofre (Luiz Henrique Nogueira) tenta convencer João a contar logo para Manu que ele é Manuel. Jerônimo convence Quinzinho a mudar o destino do PopTV na Praia para Corujinha. Patrick (Klebber Toledo) pede ajuda aos poderes de Madá (Fabiana Karla) para encontrar mais potes de doce de leite alucinógeno. João estranha a mudança do PopTV Na Praia. Vanessa planeja dar um chá de ferra-goela em Manu. Moana vai embora com um beijo de despedida em João.