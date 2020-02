Vanessa Giácomo: atriz, mãe e esposa

Vanessa Giácomo está no ar em Paraíso

Foto: Marcelo Kura

A atriz Vanessa Giácomo, 26 anos, só tem motivos para sorrir. Seu personagem, a vilã Rosinha, da novela global Paraíso, caiu no gosto do povo, apesar das loucuras de amor que faz por Zeca (Eriberto Leão).

No cinema, a atriz carioca, – que ficou conhecida nacionalmente após interpretar a meiga Zuca, em Cabocla, em 2004 – também está bombando! Ela brilhou no filme O Menino da Porteira, ao lado do cantor Daniel, que estreou em março, e acabou de rodar o drama Jean Charles, protagonizado pelo ator Selton Mello, que deve chegar à telona ainda neste mês.

Na vida pessoal, mais realizações: a mulher do ator Daniel de Oliveira comemora o primeiro aninho de vida de Raul, seu primogênito. Em meio a tanto trabalho, a moça tem pulso firme para não descuidar da família e ainda fazer as escolhas certas na carreira.

Bate-papo com Vanessa Giácomo

Como você enxerga todo este sucesso?

De forma bem natural, pois as coisas, simplesmente, vão acontecendo. Enquanto isso, vou provando a mim mesma que posso mais e, por isso, busco mais.

Fazer a terceira personagem do Benedito Ruy Barbosa aumenta sua responsabilidade?

Claro! Ele tem respeito pelo que faço, pois procuro sempre melhorar meu trabalho!

Com que outro autor gostaria de trabalhar?

Todos! Trabalhar é sempre muito prazeroso.

O que faria Rosinha esquecer o Zeca?

Outro amor. Aliás, isso é o que vai acontecer.

Vale tudo para ter quem ama? Já fez alguma grande loucura por amor?

Não, não vale a pena passar por cima de outras pessoas para se dar bem. Nunca fiz nenhuma loucura assim, até porque não acredito nessas coisas.

Como concilia trabalho e maternidade?

Me viro do avesso (risos), mas tenho que ter pique pra brincar com meu filho e dar a atenção que ele precisa.

O nascimento de Raul mudou a sua relação com o Daniel?

Nossa relação sempre foi ótima. Não sei se tem como melhorar ainda mais. (Em entrevista à revista Quem da semana passada, ela revelou que o casal formalizou a união às escondidas).

Que lição gostaria que seu filho aprendesse rapidamente?

Respeitar o próximo.

Você sabia?

· Antes de estrear em Cabocla, Vanessa Giácomo fez figuração em Malhação e Presença de Anita.

· Na nécessaire, a mulher de Daniel sempre carrega corretivo e batom.

· A morena coleciona óculos de sol. Ela adora os de lentes grandes.

· Vanessa batizou sua gata, que tem apenas 2 anos, de Loka.

· Esse corte de cabelo que mudou o visual da moça foi feito em Londres para o filme Jean Charles.