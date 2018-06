Como a Lua Cheia de 27 de junho vai influenciar seu signo

A Lua Cheia acontece na próxima quarta-feira (27) e, para nos prepararmos, Susan Miller – a astróloga mais famosa do mundo – revela o que cada signo deve esperar.

Confira o seu:

Gêmeos

21/5 a 20/6

Atenção, porque as suas contas irão de dar uma dor de cabeça! A lua cheia em 27 de junho coloca Capricórnio em sua oitava casa do dinheiro e você irá se sentir pressionado para pagar a quantia que você está devendo.

Reserve algum dinheiro e tente pensar em uma ideia criativa para solucionar os seus problemas financeiros.

Câncer

21/6 a 21/7

Desde dezembro, Saturno está na sua casa das relações, colocando obstáculos entre você e o parceiro. A Lua cheia, no dia 27, em conjunção com esse astro, exigirá que você tome uma decisão séria e definitiva.

Leão

22/7 a 22/8

Prepare-se para a fama leonino! Você vai receber o reconhecimento e o mérito que sempre mereceu. Graças a uma feixe de Urano surpresa que irá atravessar no dia 27, sua estrela brilhará mais que nunca.

Virgem

23/8 a 22/9

Talvez você faça pequenas reformas e melhorias ou ajude um familiar que está precisando. Seja o que for, deve ser concluído no dia 27, durante a Lua cheia. Esteja pronta para tomar uma decisão importante e permanente sobre seu par romântico na mesma data.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia, no dia 27, interfere na estrutura das coisas, desde os ossos do corpo até a hierarquia da empresa ou a construção da casa. Algo dessa ordem precisará de reparo. Marte, planeta da energia, está no seu setor do amor, colocando o foco nas relações.

Escorpião

23/10 a 21/11

No dia 27, a Lua cheia trará um comprometimento sério pessoal ou profissional. Saturno por perto garantirá que seja uma parceria duradoura. Os raios de Urano em direção à Lua no seu setor do compromisso trarão leveza e felicidade para a relação a dois. Ao mesmo tempo, a carreira será beneficiada com movimentações pouco esperadas. A vida é cheia de boas surpresas e provavelmente este mês lhe reserve muitas delas.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua cheia, no dia 27, expande sua criatividade. Quem sabe você tenha uma ideia tão boa que se torne lucrativa. Muito lhe será exigido, mas as recompensas virão. Todo o trabalho que realizar ajudará a levá-la aonde quer chegar.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Um relacionamento romântico ou profissional enfrentará uma fase crítica durante a Lua cheia, no dia 27, ou perto dessa data. Como Saturno estará em conjunção com essa Lua, você terá de encarar realidades duras. O melhor a fazer é ser prática e objetiva. Exponha seu ponto de vista e diga ao parceiro o que espera dele. Será uma fase de crescimento. Os outros perceberão como você está mais madura.

Aquário

21/1 a 19/2

Se estiver procurando emprego, fale com chefes antigos ou com amigos. Apenas fique atenta depois do dia 26, quando Marte entra em movimento retrógrado. A Lua cheia, no dia 27, será um pouco pesada por causa da conjunção com Saturno. Assuntos envolvendo dinheiro, comissões e seguros devem surgir. Não se esqueça de que, mesmo em períodos conturbados, é preciso se cuidar. Coma e durma bem. Reserve tempo para a diversão.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 27, a complicada Lua cheia levanta preocupações sobre um amigo que pode estar enfrentando desafios.

Áries

21/3 a 20/4

Na Lua cheia, no dia 27, uma tarefa importante será concluída. Você se sentirá pressionada, mas, como de costume, vai surpreender a todos com os resultados e será recompensada financeiramente por isso. Com Marte retrógrado a partir do dia 26, em vez de começar outros projetos, dedique-se a melhorar antigos.

Touro

21/4 a 20/5

A Lua cheia, no dia 27, favorece uma viagem a trabalho ou com um objetivo específico. No fim, o importante será concluir assuntos pendentes.

